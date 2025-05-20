¡Ö¿¿¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZERO vs °Å¹õÂç¾·³¡×¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢Í½Ìó³«»Ï¡ª
¡ÚÅ´ò°¡ÊMORTAL MIND¡Ë ¿¿¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZERO vs °Å¹õÂç¾·³ ¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー[Í¦¼Ô»ÅÍÍ]¡Û 5·î20Æü Í½Ìó³«»Ï 6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§34,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ìー¥È¥Ö¥é¥¹¥¿ー¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥ì¥ó¥³¥ó¥É¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ìー¥È¥Öー¥¹¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇØÉô¥¦¥£¥ó¥°¥Ñー¥Ä¡Ê¼ýÇ¼»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿ー¥Ü¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ãー¥Ñ¥ó¥Á¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥¶ー¥½ー¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¶»Éô¥Ñー¥Ä¡Ê¥«¥¤¥¶ー¥½ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥´¥Ã¥É¥µ¥ó¥Àー¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¡Ê¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¡Ë¡ß3
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¡ß4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀìÍÑÂæºÂ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÙÃìÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡ß3
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂæºÂÍÑ»ÙÃì¡ÊÄ¹¡¢Ã»¡Ë
¡¡CCSTOYS¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÅ´ò°¡ÊMORTAL MIND¡Ë ¿¿¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZERO vs °Å¹õÂç¾·³ ¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー[Í¦¼Ô»ÅÍÍ]¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ë¤Æ5·î20Æü³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï34,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢C¡õA Global Ltd.¤ÈCCSTOYS¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö¿¿¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZERO vs °Å¹õÂç¾·³¡×¤è¤êÆÃÊÌÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー[Í¦¼Ô»ÅÍÍ]¡×¤ò¡¢CCSTOYS¤Î¡ÖÅ´ò°¡ÊMORTAL MIND¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¸ü´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ´ò°¡ÊMORTAL MIND¡Ë ¿¿¥Þ¥¸¥ó¥¬ーZERO vs °Å¹õÂç¾·³ ¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー[Í¦¼Ô»ÅÍÍ]¡×¾ÜºÙ»ÅÍÍ¡§¹ç¶â²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó25.5cm¡Ê¥°¥ìー¥È¥Öー¥¹¥¿ー¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´¹âÌó32cm¡Ë ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS¡¢POM¡¢PV¡¢¹ç¶â¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È »ÈÍÑÅÅÃÓ¡§LR754¡ß3¸Ä¡¢LR41¡ß8¸Ä¡Ê¥Æ¥¹¥ÈÅÅÃÓÉÕÂ°Í½Äê¡Ë ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ìー¥È¥Þ¥¸¥ó¥«¥¤¥¶ー[Í¦¼Ô»ÅÍÍ]ËÜÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ìー¥È¥Ö¥é¥¹¥¿ー¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ö¥ì¥ó¥³¥ó¥É¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ìー¥È¥Öー¥¹¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇØÉô¥¦¥£¥ó¥°¥Ñー¥Ä¡Ê¼ýÇ¼»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿ー¥Ü¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ãー¥Ñ¥ó¥Á¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥¶ー¥½ー¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¶»Éô¥Ñー¥Ä¡Ê¥«¥¤¥¶ー¥½ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥¤¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥´¥Ã¥É¥µ¥ó¥Àー¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡ß2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥¥Ã¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¡Ê¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¡Ë¡ß3
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¡ÊÄÌ¾ï¡Ë¡ß4
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀìÍÑÂæºÂ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÙÃìÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡ß3
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂæºÂÍÑ»ÙÃì¡ÊÄ¹¡¢Ã»¡Ë
(C)Go Nagai¡¦Yoshiaki Tabata¡¦Yuuki Yogo/Dynamic Planning