山口vs山形 スタメン発表
[5.18 J2第16節](SV下関)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 14 下堂竜聖
DF 18 亀川諒史
DF 55 岡庭愁人
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
FW 30 奥山洋平
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 5 喜岡佳太
DF 6 キム・ボムヨン
DF 15 板倉洸
MF 27 小澤亮太
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
監督
志垣良
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
控え
GK 31 寺門陸
DF 2 吉田泰授
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 14 下堂竜聖
DF 18 亀川諒史
DF 55 岡庭愁人
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
FW 30 奥山洋平
FW 45 山本桜大
控え
GK 26 田口潤人
DF 5 喜岡佳太
DF 6 キム・ボムヨン
DF 15 板倉洸
MF 27 小澤亮太
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
監督
志垣良
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
控え
GK 31 寺門陸
DF 2 吉田泰授
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋