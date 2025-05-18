[5.18 J2第16節](SV下関)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 4 松田佳大

DF 14 下堂竜聖

DF 18 亀川諒史

DF 55 岡庭愁人

MF 7 三沢直人

MF 8 野寄和哉

MF 17 田邉光平

MF 19 山本駿亮

FW 30 奥山洋平

FW 45 山本桜大

控え

GK 26 田口潤人

DF 5 喜岡佳太

DF 6 キム・ボムヨン

DF 15 板倉洸

MF 27 小澤亮太

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

監督

志垣良

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

MF 7 高江麗央

MF 8 小西雄大

MF 14 坂本亘基

MF 25 國分伸太郎

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

控え

GK 31 寺門陸

DF 2 吉田泰授

DF 15 川井歩

DF 22 城和隼颯

MF 10 氣田亮真

MF 21 田中渉

MF 71 中村亮太朗

FW 23 大森真吾

FW 55 堀金峻明

監督

渡邉晋