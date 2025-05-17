[5.17 J2第16節](フクアリ)

※14:00開始

主審:傅明

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 7 田中和樹

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 28 河野貴志

MF 5 小林祐介

MF 18 杉山直宏

MF 25 安井拓也

MF 27 岩井琢朗

MF 67 日高大

FW 9 呉屋大翔

FW 17 林誠道

監督

小林慶行

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 27 オナイウ情滋

FW 9 エロン

FW 47 荒木駿太

控え

GK 21 梅田陸空

DF 2 高田椋汰

DF 19 マテウス・モラエス

DF 39 石尾陸登

DF 42 石井隼太

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

FW 18 梅木翼

FW 99 宮崎鴻

監督

森山佳郎