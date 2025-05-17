千葉vs仙台 スタメン発表
[5.17 J2第16節](フクアリ)
※14:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
MF 27 岩井琢朗
MF 67 日高大
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
監督
小林慶行
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎