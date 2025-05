『ねーねー』夏号にサンエックスキャラクターが大集合！

5月15日(木)に発売された『ねーねー夏号』のふろくは、サンエックスキャラクターが大集合の「サンエックスキャラクターズなかよしシールセット♪」。今号の『ねーねー』の表紙は、すみっコぐらしが集合したイラストが目印。スペシャル付録の豪華シールセットをはじめ、30周年アニバーサリー特集や連載漫画も特別にねーねー30周年バージョンだ。巻頭のシールにはアニメ化で人気のコウペンちゃんが初登場。とじこみ付録には夏のお出かけスポットを紹介したハンドブックもついてくる。ほかにもすみっコぐらしでは、えびてんのしっぽがかわいい「夢みるしっぽず」テーマや映画の情報を掲載。ねーねー編集スタッフおすすめのキャラクター&グッズ紹介など、見逃せない内容もりだくさんだ。

注目の限定ふろくは、サンエックスのキャラクターがいっぱいな「サンエックス キャラクターズなかよしシールセット♪」。人気のタイルシールやキラキラなホログラムシールにはサンエックスキャラクターズのイラストが。世代を超えてさまざまなキャラクターが登場している。ほかにも、すみっコぐらしのシールやシュガーココムーのクリアシール、サンエックスキャラクターズ シールファイルまで。全部のシールをファイルにまとめればシールセットのできあがりだ。ボリュームたっぷりの付録が楽しめること間違いなし。とじこみ付録は「キャラクタースポット お出かけハンドブック」。夏のお出かけにみんなで楽しめるおすすめのスポットを6つ紹介。ハンドブックは切りはなして持ち運べるから、ぜひお出かけの参考にしてみよう。本誌では「ねーねー30周年アニバーサリー特集」が見逃せない。『ねーねー』の歴史や貴重な第1号の表紙が見られちゃう。ほかにもねーねー編集スタッフおすすめのキャラクターやグッズ紹介のページなどなど。どれも見逃せない情報ばかり。人気連載の「リラックマ」「いーすとけん。」「クロミ」をはじめ、楽しい漫画もたくさん。104名キャラグッズプレゼント企画も。子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』30周年号をぜひチェックしてみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.