¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ê¿À®½é´üÀ¸¤Þ¤ì¡ØÏÂÅÄ¡ÚRetro Games¡Û¡Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔ¾Ü¤Î¥¥ï¥â¥Î¥Ü¥¤¥¹¥í¥¤¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÄ³¤¡Ú¤ª¤¦¤ß¡Û¡Ù¤ò¾Ò²ð¡ª ½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 5/16¹æ
¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ê¿À®½é´üÀ¸¤Þ¤ì¡ª¡ØÏÂÅÄ¡ÚRetro Games¡Û¡Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔ¾Ü¤Î¥¥ï¥â¥Î¥Ü¥¤¥¹¥í¥¤¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÄ³¤¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ê¿À®½é´üÀ¸¤Þ¤ì¡ª¡ØÏÂÅÄ¡ÚRetro Games¡Û¡Ù
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡ØºÇ¶áÎ®¹Ô¤ê¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤òÇã¼èººÄê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§¡Ö30Âå¤Ç¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØÏÂÅÄ¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ç¤Å·Æ²·Ï¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¼¥ë¥À¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§¡ÖÌó°ìÇ¯Á°¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎÃæ¤òÊÒÉÕ¤±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÊª¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹SP¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²û¤«¤·¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇä¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î!?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²½¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¢¤ì¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬º£¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÇä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¿§¤ó¤Ê½ê¤ÇººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÁê¾ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿´ë²è¤Ç¤¹¤Í¡£
Î¢ÏÃÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤È±¿Æ°¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤âÂ¾¤ÎÆ°²è¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´ðËÜ¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ¤Ë¤Ï100km°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ìÆü¤«¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Ê¤Î¤Ç¼Ö¤òÇã¤¦¤Î¤âÇº¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤âºÇ´ó¤ê¤«¤éBOOKOFF¤Þ¤Ç±ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇã¤¦¤Î¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Î¥«¥»¥Ã¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤Ç1ËÜ1Ëü¤È¤«¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Â³¦¤Þ¤ÇÇã¤¦¤ÈÂçÂÎ10Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ºÇ¶áÎ®¹Ô¤ê¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤òÇã¼èººÄê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
https://www.youtube.com/watch?v=-vsG7UGKEg
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡§¡ÖÍèÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¼Â¶·Æ°²è¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÉ¬¸«¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÏÂÅÄ¡ÚRetro Games¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@wada_retro_games
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÏÂÅÄ¡Úretro game¡Û¡Ù
https://x.com/wada_retro_game
¥¸¥ã¥ó¥ëÉÔ¾Ü¤Î¥¥ï¥â¥Î¥Ü¥¤¥¹¥í¥¤¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÄ³¤¡Ú¤ª¤¦¤ß¡Û¡Ù
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¤¬¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ÆÅÔ²ñ¤ÎÍÆñ¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉºÆ¸½´ë²è¡Û¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
ÀÄ³¤¤µ¤ó¡§¡ÖÎÁÍý´ë²è·Ï¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëYouTuber¤Î¡ØÀÄ³¤¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´ë²è¸¡¾Ú·Ï¤ÎYouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Vlog¤â¤»¤Ã¤«¤¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¥«¥á¥é²ó¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¹½³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÄ³¤¤µ¤ó¡§¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç²Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Äà¤ê¤È¤«¤¬¥³¥í¥Ê¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇPC¤â¿·Ä´¤·¤¿¤Î¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄ³¤¤µ¤ó¡§¡ÖÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÀµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥é¥»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢³³¤òÅÐ¤Ã¤¿¤êÀî¤òÅÏ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Æ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤ÎÃæ¤Ç¥í¥±ÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ÞÕ¿È¤Î°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎÃæÈ×¤Ç³³¤òÅÐ¤ë¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¥µ¥à¥Í¤ò¤¬»£¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¤¤¦´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤ØÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÆ°²è¤â´Þ¤á¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¤¤¤¥µ¥à¥Í¤ò»£¤ë¤«¡Ù¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Ã¥¯¤¬¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ÆÅÔ²ñ¤ÎÍÆñ¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉºÆ¸½´ë²è¡Û
https://youtu.be/sIfNpqizDaI?si=MWJUhYtj5vb9h52n
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ³¤¤µ¤ó¡§¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç°ìÈÌ²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¿©¤ÙÊª¤äÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾ÚÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡¢ÀÄ³¤¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÄ³¤¡Ú¤ª¤¦¤ß¡Û¡Ù
https://www.youtube.com/@oumi_cooking
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÀÄ³¤¡Ê¤ª¤¦¤ß¡Ë¡Ù
https://x.com/oumi_channel
ÊÔ½¸¡§¤«¤È¤¸¤å¤ó
¼èºà¡§²°µ×Ã«¡¦¼êÅç