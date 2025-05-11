　日本サッカー協会(JFA)は11日、天皇杯 JFA 第 105 回全日本サッカー選手権大会の都道府県予選が終了して都道府県代表全47チームが決まったことを報告した。

　この日は28道府県で予選決勝が開催。青森県予選ではJFLのラインメール青森がJ3のヴァンラーレ八戸と対戦し、0-0で突入したPK戦を6-5で制した。沖縄県予選ではJFLの沖縄SVがJ3のFC琉球を1-0で撃破。九州リーグのヴェロスクロノス都農は宮崎県予選でJ3のテゲバジャーロ宮崎に2-0で勝利した。

　J3対決の栃木県予選では栃木SCが栃木シティに2-0で勝利し、長野県予選では松本山雅FCがAC長野パルセイロに1-0で勝利した。滋賀県予選では守山侍2000が、愛媛県予選ではレベニロッソNCが、熊本県予選ではイロンデル熊本FCが初出場を決めている。

　天皇杯1回戦の組合せは以下の通り。

【1回戦】

5月24日(土)

仙台大 13:00 東洋大 [めぐみB]

水戸 13:00 相模原 [Ksスタ]

栃木SC 13:00 大山サッカークラブ [栃木グ]

岐阜 13:00 富山新庄クラブ [新日本球]

京都産業大 13:00 守山侍2000 [たけびし]

奈良 13:00 新潟医療福祉大 [ロートF]

愛媛 13:00 三菱重工長崎SC [ニンスタ]

Brew SAGA 13:00 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]

ヴェロスクロノス都農 13:00 鳥取 [いちご]

カマタマーレ讃岐 15:00 高知 [ピカスタ]

5月25日(日)

ラインメール青森 13:00 BTOP北海道 [プラスタ]

岩手 13:00 ノースアジア大 [いわスタ]

福島 13:00 東京国際大 [とうスタ]

群馬 13:00 法政大 [アース群馬サ]

松本 13:00 FC大阪 [サンアル]

富山 13:00 順天堂大 [高岡]

金沢 13:00 中京大 [ゴースタ]

福井ユナイテッドFC 13:00 Honda FC [福井テクノ]

ヴィアティン三重 13:00 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]

アルテリーヴォ和歌山 13:00 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]

福山シティFC 13:00 FC徳島 [Eピース]

FCバレイン下関 13:00 環太平洋大FC [SV下関]

ベルガロッソいわみ 13:00 北九州 [出雲浜山]

今治 13:00 鹿児島 [アシさと]

大分 13:00 レベニロッソNC [クラド]

沖縄SV 13:00 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]

大宮 14:00 筑波大 [NACK]

▼アマチュアシード1チーム

東洋大

都道府県代表47チーム

▼北海道・東北

北海道:BTOP北海道

└2年ぶり2回目

青森:ラインメール青森

└5年ぶり4回目

岩手:いわてグルージャ盛岡

└5年連続18回目

宮城:仙台大

└6年ぶり4回目

秋田:ノースアジア大

└2年ぶり3回目

山形:大山サッカークラブ

└2年連続4回目

福島:福島ユナイテッドFC

└4年連続13回目

▼関東

茨城:筑波大

└4年連続35回目

栃木:栃木SC

└5年連続25回目

群馬:ザスパ群馬

└5年連続22回目

埼玉:東京国際大

└5年ぶり8回目

千葉:順天堂大

└4年ぶり17回目

東京:法政大

└6年ぶり14回目

神奈川:SC相模原

└3年連続4回目

山梨:山梨学院大PEGASUS

└4年連続7回目

▼北信越

長野:



新潟:新潟医療福祉大

└2年ぶり8回目

富山:富山新庄クラブ

└5年ぶり8回目

石川:ツエーゲン金沢

└5年連続21回目

福井:福井ユナイテッドFC

└14年連続17回目

▼東海

静岡:Honda FC

└10年連続45回目

愛知:中京大

└2年連続9回目

三重:ヴィアティン三重

└3年連続5回目

岐阜:FC岐阜

└5年連続19回目

▼関西

滋賀:守山侍2000

└初出場

京都:京都産業大

└2年連続7回目

大阪:FC大阪

└4年ぶり7回目

兵庫:FC BASARA HYOGO

└初出場

奈良:奈良クラブ

└4年連続16回目

和歌山:アルテリーヴォ和歌山

└17年連続17回目

▼中国

鳥取:ガイナーレ鳥取

└5年連続27回目

島根:ベルガロッソいわみ

└3年連続4回目

岡山:環太平洋大FC

└初出場

広島:福山シティFC

└2年連続5回目

山口:FCバレイン下関

└3年連続5回目

▼四国

香川:カマタマーレ讃岐

└3年連続25回目

徳島:FC徳島

└10年連続10回目

愛媛:レベニロッソNC

└初出場

高知:高知ユナイテッドSC

└10年連続10回目

▼九州

福岡:ギラヴァンツ北九州

└5年連続16回目

佐賀:Brew SAGA

└2年ぶり12回目

長崎:三菱重工長崎SC

└3年連続12回目

熊本:イロンデル熊本FC

└初出場

大分:ヴェルスパ大分

└2年ぶり14回目

宮崎:ヴェロスクロノス都農

└10年ぶり2回目

鹿児島:鹿児島ユナイテッドFC

└5年連続11回目

沖縄:沖縄SV

└2年連続6回目