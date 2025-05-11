天皇杯の都道府県代表全47チームが決定!! 予選最終日はJFLや地域リーグ勢がJ3勢撃破も
日本サッカー協会(JFA)は11日、天皇杯 JFA 第 105 回全日本サッカー選手権大会の都道府県予選が終了して都道府県代表全47チームが決まったことを報告した。
この日は28道府県で予選決勝が開催。青森県予選ではJFLのラインメール青森がJ3のヴァンラーレ八戸と対戦し、0-0で突入したPK戦を6-5で制した。沖縄県予選ではJFLの沖縄SVがJ3のFC琉球を1-0で撃破。九州リーグのヴェロスクロノス都農は宮崎県予選でJ3のテゲバジャーロ宮崎に2-0で勝利した。
J3対決の栃木県予選では栃木SCが栃木シティに2-0で勝利し、長野県予選では松本山雅FCがAC長野パルセイロに1-0で勝利した。滋賀県予選では守山侍2000が、愛媛県予選ではレベニロッソNCが、熊本県予選ではイロンデル熊本FCが初出場を決めている。
天皇杯1回戦の組合せは以下の通り。
【1回戦】
5月24日(土)
仙台大 13:00 東洋大 [めぐみB]
水戸 13:00 相模原 [Ksスタ]
栃木SC 13:00 大山サッカークラブ [栃木グ]
岐阜 13:00 富山新庄クラブ [新日本球]
京都産業大 13:00 守山侍2000 [たけびし]
奈良 13:00 新潟医療福祉大 [ロートF]
愛媛 13:00 三菱重工長崎SC [ニンスタ]
Brew SAGA 13:00 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]
ヴェロスクロノス都農 13:00 鳥取 [いちご]
カマタマーレ讃岐 15:00 高知 [ピカスタ]
5月25日(日)
ラインメール青森 13:00 BTOP北海道 [プラスタ]
岩手 13:00 ノースアジア大 [いわスタ]
福島 13:00 東京国際大 [とうスタ]
群馬 13:00 法政大 [アース群馬サ]
松本 13:00 FC大阪 [サンアル]
富山 13:00 順天堂大 [高岡]
金沢 13:00 中京大 [ゴースタ]
福井ユナイテッドFC 13:00 Honda FC [福井テクノ]
ヴィアティン三重 13:00 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]
アルテリーヴォ和歌山 13:00 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]
福山シティFC 13:00 FC徳島 [Eピース]
FCバレイン下関 13:00 環太平洋大FC [SV下関]
ベルガロッソいわみ 13:00 北九州 [出雲浜山]
今治 13:00 鹿児島 [アシさと]
大分 13:00 レベニロッソNC [クラド]
沖縄SV 13:00 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]
大宮 14:00 筑波大 [NACK]
▼アマチュアシード1チーム
東洋大
都道府県代表47チーム
▼北海道・東北
北海道:BTOP北海道
└2年ぶり2回目
青森:ラインメール青森
└5年ぶり4回目
岩手:いわてグルージャ盛岡
└5年連続18回目
宮城:仙台大
└6年ぶり4回目
秋田:ノースアジア大
└2年ぶり3回目
山形:大山サッカークラブ
└2年連続4回目
福島:福島ユナイテッドFC
└4年連続13回目
▼関東
茨城:筑波大
└4年連続35回目
栃木:栃木SC
└5年連続25回目
群馬:ザスパ群馬
└5年連続22回目
埼玉:東京国際大
└5年ぶり8回目
千葉:順天堂大
└4年ぶり17回目
東京:法政大
└6年ぶり14回目
神奈川:SC相模原
└3年連続4回目
山梨:山梨学院大PEGASUS
└4年連続7回目
▼北信越
長野:
└
新潟:新潟医療福祉大
└2年ぶり8回目
富山:富山新庄クラブ
└5年ぶり8回目
石川:ツエーゲン金沢
└5年連続21回目
福井:福井ユナイテッドFC
└14年連続17回目
▼東海
静岡:Honda FC
└10年連続45回目
愛知:中京大
└2年連続9回目
三重:ヴィアティン三重
└3年連続5回目
岐阜:FC岐阜
└5年連続19回目
▼関西
滋賀:守山侍2000
└初出場
京都:京都産業大
└2年連続7回目
大阪:FC大阪
└4年ぶり7回目
兵庫:FC BASARA HYOGO
└初出場
奈良:奈良クラブ
└4年連続16回目
和歌山:アルテリーヴォ和歌山
└17年連続17回目
▼中国
鳥取:ガイナーレ鳥取
└5年連続27回目
島根:ベルガロッソいわみ
└3年連続4回目
岡山:環太平洋大FC
└初出場
広島:福山シティFC
└2年連続5回目
山口:FCバレイン下関
└3年連続5回目
▼四国
香川:カマタマーレ讃岐
└3年連続25回目
徳島:FC徳島
└10年連続10回目
愛媛:レベニロッソNC
└初出場
高知:高知ユナイテッドSC
└10年連続10回目
▼九州
福岡:ギラヴァンツ北九州
└5年連続16回目
佐賀:Brew SAGA
└2年ぶり12回目
長崎:三菱重工長崎SC
└3年連続12回目
熊本:イロンデル熊本FC
└初出場
大分:ヴェルスパ大分
└2年ぶり14回目
宮崎:ヴェロスクロノス都農
└10年ぶり2回目
鹿児島:鹿児島ユナイテッドFC
└5年連続11回目
沖縄:沖縄SV
└2年連続6回目
この日は28道府県で予選決勝が開催。青森県予選ではJFLのラインメール青森がJ3のヴァンラーレ八戸と対戦し、0-0で突入したPK戦を6-5で制した。沖縄県予選ではJFLの沖縄SVがJ3のFC琉球を1-0で撃破。九州リーグのヴェロスクロノス都農は宮崎県予選でJ3のテゲバジャーロ宮崎に2-0で勝利した。
天皇杯1回戦の組合せは以下の通り。
【1回戦】
5月24日(土)
仙台大 13:00 東洋大 [めぐみB]
水戸 13:00 相模原 [Ksスタ]
栃木SC 13:00 大山サッカークラブ [栃木グ]
岐阜 13:00 富山新庄クラブ [新日本球]
京都産業大 13:00 守山侍2000 [たけびし]
奈良 13:00 新潟医療福祉大 [ロートF]
愛媛 13:00 三菱重工長崎SC [ニンスタ]
Brew SAGA 13:00 イロンデル熊本FC [SAGAスタ]
ヴェロスクロノス都農 13:00 鳥取 [いちご]
カマタマーレ讃岐 15:00 高知 [ピカスタ]
5月25日(日)
ラインメール青森 13:00 BTOP北海道 [プラスタ]
岩手 13:00 ノースアジア大 [いわスタ]
福島 13:00 東京国際大 [とうスタ]
群馬 13:00 法政大 [アース群馬サ]
松本 13:00 FC大阪 [サンアル]
富山 13:00 順天堂大 [高岡]
金沢 13:00 中京大 [ゴースタ]
福井ユナイテッドFC 13:00 Honda FC [福井テクノ]
ヴィアティン三重 13:00 山梨学院大PEGASUS [三交鈴鹿]
アルテリーヴォ和歌山 13:00 FC BASARA HYOGO [紀三井寺]
福山シティFC 13:00 FC徳島 [Eピース]
FCバレイン下関 13:00 環太平洋大FC [SV下関]
ベルガロッソいわみ 13:00 北九州 [出雲浜山]
今治 13:00 鹿児島 [アシさと]
大分 13:00 レベニロッソNC [クラド]
沖縄SV 13:00 ヴェルスパ大分 [沖縄県陸]
大宮 14:00 筑波大 [NACK]
▼アマチュアシード1チーム
東洋大
都道府県代表47チーム
▼北海道・東北
北海道:BTOP北海道
└2年ぶり2回目
青森:ラインメール青森
└5年ぶり4回目
岩手:いわてグルージャ盛岡
└5年連続18回目
宮城:仙台大
└6年ぶり4回目
秋田:ノースアジア大
└2年ぶり3回目
山形:大山サッカークラブ
└2年連続4回目
福島:福島ユナイテッドFC
└4年連続13回目
▼関東
茨城:筑波大
└4年連続35回目
栃木:栃木SC
└5年連続25回目
群馬:ザスパ群馬
└5年連続22回目
埼玉:東京国際大
└5年ぶり8回目
千葉:順天堂大
└4年ぶり17回目
東京:法政大
└6年ぶり14回目
神奈川:SC相模原
└3年連続4回目
山梨:山梨学院大PEGASUS
└4年連続7回目
▼北信越
長野:
└
新潟:新潟医療福祉大
└2年ぶり8回目
富山:富山新庄クラブ
└5年ぶり8回目
石川:ツエーゲン金沢
└5年連続21回目
福井:福井ユナイテッドFC
└14年連続17回目
▼東海
静岡:Honda FC
└10年連続45回目
愛知:中京大
└2年連続9回目
三重:ヴィアティン三重
└3年連続5回目
岐阜:FC岐阜
└5年連続19回目
▼関西
滋賀:守山侍2000
└初出場
京都:京都産業大
└2年連続7回目
大阪:FC大阪
└4年ぶり7回目
兵庫:FC BASARA HYOGO
└初出場
奈良:奈良クラブ
└4年連続16回目
和歌山:アルテリーヴォ和歌山
└17年連続17回目
▼中国
鳥取:ガイナーレ鳥取
└5年連続27回目
島根:ベルガロッソいわみ
└3年連続4回目
岡山:環太平洋大FC
└初出場
広島:福山シティFC
└2年連続5回目
山口:FCバレイン下関
└3年連続5回目
▼四国
香川:カマタマーレ讃岐
└3年連続25回目
徳島:FC徳島
└10年連続10回目
愛媛:レベニロッソNC
└初出場
高知:高知ユナイテッドSC
└10年連続10回目
▼九州
福岡:ギラヴァンツ北九州
└5年連続16回目
佐賀:Brew SAGA
└2年ぶり12回目
長崎:三菱重工長崎SC
└3年連続12回目
熊本:イロンデル熊本FC
└初出場
大分:ヴェルスパ大分
└2年ぶり14回目
宮崎:ヴェロスクロノス都農
└10年ぶり2回目
鹿児島:鹿児島ユナイテッドFC
└5年連続11回目
沖縄:沖縄SV
└2年連続6回目