¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¶âÀµ²¸¤Î»ºÃÏµ¶Áõ¡¢¹ñÌ±¤ËÄÌ¤¸¤º
ËÌÄ«Á¯¤ÎÂÐÃæ¹ñËÇ°×°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï91.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï98.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¾¦Å¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¹ñ»ºÉÊ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñÀ½ÉÊ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤òÍÞ¤¨¡¢¹ñ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯¤¯¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÈó¾ï¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤À¤È¡¢Ê¿°ÂÆîÆ»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥¢¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¶âÀµ²¸»á¤¬ÇÛ¤Ã¤¿¡Ö¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡× ÉÔÌ£¤¹¤®¤ÆÀ¯¼£»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¡Ë
¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¶á¹Ù¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊªÎ®¤ÎÍ×ÃÏ¡¦Ê¿¾ë¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ô¿ÍÌ±°Ñ°÷²ñ¡Ê»ÔÌò½ê¡Ë¾¦¶ÈÉô¤¬¡¢Ëè·î¤Î¡ÖÅÞÅª²ÝÂê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñ»ºÉÊ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÈÎÇä¤»¤è¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¾ì´ÉÍý½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³°¹ñÀ½ÉÊ¤ÎÂçÎÌÎ®ÄÌ¤òÅýÀ©¤·¡¢¹ñ»ºÉÊ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÄÄÎó¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½»Ì±¤Î´Ö¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë³°¹ñÀ½ÉÊ»Ö¸þ¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡Ö¥¦¥ê¥³¥Ã¡Ê¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤â¤Î¡á¹ñ»ºÉÊ¡Ë¤¬°ìÈÖ¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¾úÀ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î°ì´Ä¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
Ê¿¾ë»Ô¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê²·Çä»Ô¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ì´ÉÍý½ê¤ÏÂ¾ÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£´ÉÍý°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´´Éô¤Î²ÈÂ²¤äÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾¦¶ÈÉô¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÞ¤Î²ÝÂê¿ë¹Ô¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ÉÍý°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¾¦¿Í¤ËÂÐ¤·¹ñ»ºÉÊ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¡¢³°¹ñÀ½ÉÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÀëÅÁ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ë¹Ô°Ù¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎäÃ¸¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¹ñ»ºÉÊ¤ÎÃæ¿È¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹ñ»º¡×¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö»ºÃÏµ¶Áõ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¹ñ»ºÉÊ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¢Æþ»ñºà¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¤ï¤¬¹ñ¤Çºî¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡Ø¥¦¥ê¥³¥Ã¤¬°ìÈÖ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Î±³¤À¡×¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇã¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤È¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ»º¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡ÊÂ¨ÀÊ¹ñ¿ô¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½¤È²Á³Ê¤³¤½¤Û¤ÜÆ±Åù¤À¤¬¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤¬Îô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10À¯ºö¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏÊý¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÀÐ¸´¡¢»õËá¤Ê´¡¢»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤â¡¢ÉÊ¼Á¤¬Äã¤¯¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀöÂõÀÐ¸´¤Ï±ø¤ì¤¬¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¡£»õËá¤Ê´¤Ï¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¹Å¤¯¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¹óÉ¾¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ»ºÉÊ¾©Îå¤ä³°¹ñÀ½ÉÊÍÞÀ©¤Î»Ø¼¨¤Ï¡¢»Ô¾ì´ÉÍý°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥í¤ò¤»¤Ó¤ë¸ý¼Â¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ô¾ì´ÉÍý½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÅýÀ©¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î»Ø¼¨¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢´ÉÍý°÷¤Î²û¤Ð¤«¤ê¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï´ÉÍý°÷¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥í¤òÅÏ¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï»Ø¼¨¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý°÷¤À¤±¤¬ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¡¢·Á¼°Åª¤ËÇä¾ì¤Ë¹ñ»ºÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤Ï³°¹ñÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É½¸þ¤¤À¤±½¾¤¦¸«¤»¤«¤±ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢½¾¤¦¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¹ñ»ºÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¿§¤¢¤»¡¢¤Û¤³¤ê¤¬ÀÑ¤â¤ë¡×
¡Ö¹ñ¤Ï¡Ø¥¦¥ê¥³¥Ã¤¬°ìÈÖ¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Á¤Î°¤¤¹ñ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÉÔ¿®¤ÈÈ¿´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤À¡×
ËÌÄ«Á¯¤ÏÈó¾ï¤ËËÉÙ¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤äÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ¢ÆþÉÂ¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â³°¹ñÀ½¤ËÍê¤ë·¹¸þ¡Ë¡×¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¹ñ»ºÉÊ°¦ÍÑ¡×¤ò¾§¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£