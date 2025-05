【マジック:ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY】 6月6日 先行販売予定 6月13日 発売予定

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、6月13日発売予定の新セット「マジック:ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」の新カードとメカニズムの一部を公開した。

本セットはRPG「FINAL FANTASY」とのコラボカードが収録。マジックのアーティストたちが結集し、それぞれのスタイルで「FINAL FANTASY」シリーズの名場⾯を描き、「FINAL FANTASY」シリーズおなじみのアートも思い出に残るカードとして登場する。

さらにコラボレーションを記念した「FINAL FANTASY・継承史カード」が登場し、マジックの印象的な呪文やクリーチャーが、「FINAL FANTASY」を代表するアートによって表現される。さらには、「FINAL FANTASY」シリーズを支えてきたアーティストたちのアートで彩られた「FINAL FANTASY・アーティスト」ボーダーレス版カードも登場する。

セットに収録される特別な新メカニズム(一部)

・ジョブ選択

英雄たちは様々な道を歩むことができ、その装備が運命を変える。「ジョブ選択」はこのセットに登場する一部の装備品が持つ新しい誘発型能力。

・英雄譚・クリーチャー

「召喚獣」がマジック初の「英雄譚・クリーチャー」として登場。ゲーム中のあなたの戦いをサポートする。

・変身する両面カード

両面カードが再登場。そのカードのマナ・コストで表面を唱え、条件を満たすと裏面に変身可能。キャラクター、ミニゲーム、物語の瞬間などが描かれている。

・段階

一部の呪文は支払うマナの量に応じて効果が3段階に変化。「段階」という新キーワードを持つ。

・出来事

「出来事」メカニズムが再登場。今回は「街」のサイクルで見られる。

・土地サイクリング

土地サイクリング、島サイクリング、沼サイクリングなど、特定の土地タイプを持つカードをライブラリーから探せる便利な能力も収録。

(C) SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO

(C) 2025 Wizards.