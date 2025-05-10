大宮vs仙台 スタメン発表
[5.10 J2第15節](NACK)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 29 カプリーニ
MF 37 関口凱心
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 15 中山昂大
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
FW 47 荒木駿太
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 29 カプリーニ
MF 37 関口凱心
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 17 工藤蒼生
MF 24 名願斗哉
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
FW 47 荒木駿太
監督
森山佳郎