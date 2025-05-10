[5.10 J2第15節](NACK)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 4 市原吏音

DF 20 下口稚葉

DF 55 ガブリエウ

MF 7 小島幹敏

MF 10 豊川雄太

MF 14 泉柊椰

MF 29 カプリーニ

MF 37 関口凱心

MF 41 谷内田哲平

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

控え

GK 21 加藤有輝

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 15 中山昂大

FW 23 杉本健勇

FW 28 富山貴光

FW 42 藤井一志

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

長澤徹

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 25 真瀬拓海

MF 27 オナイウ情滋

FW 11 郷家友太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

MF 17 工藤蒼生

MF 24 名願斗哉

FW 18 梅木翼

FW 40 安野匠

FW 47 荒木駿太

監督

森山佳郎