岐阜vs沼津 スタメン発表
[5.6 J3第12節](長良川)
※19:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 26 大串昇平
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 井川空
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 17 藤井建悟
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 6 遠山悠希
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 37 中野遥翔
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
※19:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 26 大串昇平
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 井川空
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 17 藤井建悟
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 6 遠山悠希
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 37 中野遥翔
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史