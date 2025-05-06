[5.6 J3第12節](長良川)

※19:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 3 野澤陸

DF 4 甲斐健太郎

DF 26 大串昇平

DF 55 外山凌

MF 10 北龍磨

MF 16 西谷亮

MF 28 箱崎達也

FW 9 ドゥドゥ

FW 24 粟飯原尚平

FW 27 横山智也

控え

GK 1 茂木秀

DF 23 萩野滉大

DF 37 寺阪尚悟

MF 6 井川空

MF 7 中村仁郎

MF 14 生地慶充

MF 39 泉澤仁

FW 11 佐々木快

FW 32 オウイエ・ウイリアム

監督

大島康明

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 4 グスタボ・リッシ

DF 5 篠崎輝和

DF 22 一丸大地

MF 14 徳永晃太郎

MF 18 菅井拓也

MF 24 柳町魁耀

FW 8 鈴木拳士郎

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 17 藤井建悟

控え

GK 21 前田宙杜

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 6 遠山悠希

MF 10 佐藤尚輝

MF 11 森夢真

MF 37 中野遥翔

FW 19 齋藤学

FW 20 川又堅碁

監督

中山雅史