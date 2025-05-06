[5.6 J2第14節](ソユスタ)

※15:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 井上竜太

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

DF 24 深港壮一郎

MF 8 畑潤基

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 5 長井一真

DF 32 長谷川巧

MF 7 水谷拓磨

MF 31 石田凌太郎

FW 18 川本梨誉

FW 29 佐藤大樹

FW 34 鈴木翔大

FW 40 佐川洸介

監督

吉田謙

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 11 熊倉弘達

MF 16 林田滉也

MF 19 宮崎純真

MF 29 大島康樹

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

DF 22 小出悠太

DF 24 佐藤恵介

MF 14 田中雄大

MF 20 遠藤光

FW 44 内藤大和

FW 49 ネーミアス

監督

大塚真司