秋田vs甲府 スタメン発表
[5.6 J2第14節](ソユスタ)
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 24 深港壮一郎
MF 8 畑潤基
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 31 石田凌太郎
FW 18 川本梨誉
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 29 大島康樹
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 14 田中雄大
MF 20 遠藤光
FW 44 内藤大和
FW 49 ネーミアス
監督
大塚真司
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 24 深港壮一郎
MF 8 畑潤基
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 5 長井一真
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 31 石田凌太郎
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 29 大島康樹
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 14 田中雄大
MF 20 遠藤光
FW 44 内藤大和
FW 49 ネーミアス
監督
大塚真司