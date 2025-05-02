ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡±¦¼êÉÕ¶á¤Ë»àµå¼õ¤±¡¡¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÌåÀä¡ÄÅÓÃæ¸òÂå
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦¼êÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡4¡½2¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç2ÈÖ¼ê¡¦Ãæºê¤Î½éµå143¥¥í¤¬¡¢ºÙÀî¤Î±¦¼êÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£ºÙÀî¤Ï¤â¤ó¤É¤ê¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤êÌåÀä¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ØÂà¤¤¤¿¡£ÂåÁö¤Ë½ÙÂÀ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£´µÉô¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£