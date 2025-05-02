Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï¤Ê¤¼ËÉ¸æÎ¨7ÅÀÂæ¡õ¡ÈÀïÎÏ³°¡É¤Ë¡©¡¡µå³¦ºÇ¹â¤«¤é°ìÅ¾¡Ä¾Ã¤¨¤¿ËÜÍè¤Î»Ñ
Í¿»ÍµåÎ¨¤Ï2.57¢ª6.75¡¢BB¡ó¤â¼«¸ÊºÇ°¤Î14.0¡ó¤Ë°²½
¡¡ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡ÊDFA¡Ë¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.88¡£2Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤òÁ´¤¦¤»¤º¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÌ¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤¼¡¢Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö15¡×¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤ò·Ð¤Æºò¥ª¥Õ¤Ë2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó34²¯8700Ëü±ß¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç2²ó2¼ºÅÀ¡¢Â³¤¯ÅÐÈÄ¤Ç¤â1²ó3¼ºÅÀ¤È½øÈ×¤«¤éíµ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¶á2»î¹ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¹âµë¼è¤ê¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ï¸·¤·¤¯¡¢DFA¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢»Íµå¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¤Ç»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»Í¿»ÍµåÎ¨¤Ï2.57¡¢ÂÐÀïÂÇ¼Ô¤ËÀê¤á¤ëÍ¿»Íµå¤Î³ä¹ç¡ÊBB¡ó¡Ë¤âËèÇ¯7.0¡óÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì6.75¡¢14.0¡ó¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±½ã¤ËÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¸ø¼°¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ò50¤È¤·¡¢ºÇÄã1¡¢ºÇ¹â100¤ÇÀ®ÀÓ¤òÊ¬ÉÛ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¥¤¥ë¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤ÎÁ°ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¹àÌÜ¤¬Ê¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¡ÈÀÄ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯²¼¹ß¤·¤¿¿ôÃÍ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤»¤ë³ä¹ç¡ÖChase¡ó¡×¤À¡£Á°ÅÄ¤Ï·è¤·¤ÆµåÂ®¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥È¥ó¥Í¥ë¤ò²ð¤·¤¿µ»¹ªÅª¤ÊÅêµå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÎÌ»º¡£ËèÇ¯¡¢»°¿¶³ä¹ç¤Î¡ÖK¡ó¡×¤â¡ÖChase¡ó¡×¤âµå³¦¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖChase¡ó¡×¤Ï39.6¡ó¡£µå³¦ºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö100¡×¤È°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿2023Ç¯¤âÆ±»ØÉ¸¤Ï¡Ö75¡×¡¢ºòÇ¯¤â¡Ö74¡×¤Èµå³¦¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡ÖChase¡ó¡×¤¬22.6¡ó¤Þ¤Ç°²½¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö15¡×¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¡£µå°Ò¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤è¤ê¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Íµå¿ô¤¬Áý²Ã¡Ä¡Ä¤³¤Î°½Û´Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤¬µÞÍî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁê¼êÂÇ¼Ô¤¬Åêµå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿³ä¹ç¤Î¡ÖWhiff ¡ó¡×¤Ï¡Ö69¡×¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¤¤¤«¤Ë¿¶¤é¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë