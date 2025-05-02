ÃÝÌîÆâË¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÄÄ«¥É¥é½é½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±
¡Ö¸½¾ì¤ÎÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¤·¤°¤µ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ä¸ÍÅÄºÚÊæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Î²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡Ø¤ª¤Ê¤«¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤Ê¤¢¡Ù¤Ê¤É¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¹¥Ä´¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤ËÃÝÌîÆâË¡Ê54¡Ë±é¤¸¤ë°å»Õ¡¦Ìø°æ´²¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÔÌ¾¸À¥Þ¥·¥ó¡Õ¡ÔÌ¾¸ÀÀ½Â¤µ¡¡Õ¤Ê¤É¤ÈÏ¢Æü¡¢¡È¿´¤Ë¶Á¤¯¶â¸À¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´²¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÇìÉã¤Ç¤¹¡£25ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢´õË¾¹»¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ó¤¬µ¢Âð¤»¤º¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿²ÈÂ²¤ÏÁÜº÷¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÀþÏ©¤òËí¤Ë¤·¤ÆÌ²¤ë¿ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´²¤¬¡Ôµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤¦¤Æ¤â¡¢ÍÛ¤Ï¤Þ¤¿¾º¤ë¡£¿ó¡¢ÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï´õË¾¤¸¤ã¡Õ¤ÈÎå¤Þ¤¹¾ìÌÌ¤¬SNS¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
°Õ³°¤Ë¤âÃÝÌîÆâ¤Ïº£ºî¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡£È¯É½»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô»£±Æ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤Ê¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡Õ
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤«¤Í¤ÆÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È°ìÅÙ¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë½Ð¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤«¤éÄ«¥É¥é¹¥¤¤Ç¡¢½õ±é¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¤ò·ó¤Í¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÈÃ¯¤â¤¬°¦¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡É¤¿¤á°ú¤¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ç23Ç¯10·î¡¢ÃÝÌîÆâ¤Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÅö»þ83ºÐ¤Î¼ÂÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡£¸µµ¤¤Ç±Ç²è´Õ¾Þ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ç¡¢°ì¿Í¤ÇÇ¯´Ö²¿ËÜ¤â¡Ä¡Ä¡£¤à¤·¤íÊì¤Î¤Û¤¦¤¬±Ç²è¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼«¤é¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅª³Î¤ËÈãÉ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë¹½¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ªÀ¤¼¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
ËÜ»ï¤Ï¡Ç22Ç¯11·î¤Ë¡¢ÃÝÌîÆâ¤¬¹âÎð¤Î¼ÂÊì¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤Î°ì¸®²È¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ç14Ç¯¡¢Î¾¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±éµ»¤Î¤³¤È¤ÇÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤À¤±¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È¡È¤¢¤Î±éµ»¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÊª¿½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤Þ¤âÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝÌîÆâ¤¬º£ºî¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È85ºÐ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥Þ¡É¤âËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¿ó¤Ë´²¤Ï¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤¬¤«¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¬¤±¡£É¬»à¤Ç¤â¤¬¤±¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎSNS¤Ç¤ÏÈà¤ÎÈ¯¸À¤¬Âç¤¤¯¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÇØ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌò¼Ô¶È¤Ë¤Î¤¾¤ó¤ÀÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤Î¡Èº²¤ÎËÜ²»¡É¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ÎÂæËÜ¤¬¡Ö¿¿¤ÃÇò¡×¤Ç¡Ä¡Ä
¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢±þÊç¼Ô3Àé365¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º£ÅÄÈþºù¤Î¶þÂ÷¤Ê¤¤±éµ»¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£NHK´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼ç±é¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤â¤Ê¤¯½ª»Ï²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£ÁÄÊìÌò¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤â¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×Ìò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤È¤Ï6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡È±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤«¤é½õ¤«¤ë¤è¤Í¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ°¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÄ«¥É¥é½Ð±é¤·¤¿¡Ç21Ç¯¤Î¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡ÙÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤«¤éÈà½÷¤¬¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ãÎå¤Î¤¿¤á¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡È¿ØÃæ¸«Éñ¤¤¡É¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬½á¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±ÆÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£Ì¾¤À¤¿¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤¬¡È¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÉ÷ÍèË·¤Ê¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤ÎÂæËÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÂ¿¿ô¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢±é½Ð²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤äÀÖÀþ¤ò°ú¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¿¤ÃÇò¡£¤½¤Î¾ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ç¡È¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤«¤é¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤Ä¤â´°àú¡£Ìò¼Ô¿Ø¤äÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡È¥¢¥É¥ê¥ÖÌµÁÐ¡É¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤ÎÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ÎËµ¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤âËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï°¤Éô¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤ä¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡È°Æ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª