¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÂÐ¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ä¡Ö³ËÀïÁè¡×¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡×¤Ç¥Æ¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥±
¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Æ¥í¤À¡£APÄÌ¿®¤Ï¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4·î22Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¼Í»¦¤·¤¿¡×
¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ñ¥Ï¥ë¥¬¥à¤«¤éÌó5kmÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥¤¥µ¥é¥ó¡¦¥á¥É¥¦¥É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤Î½±·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÅý¼£¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¾åµé·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥í¤¬µ¯¤¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡×
¤¿¤Àº£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â³ËÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÎÎÅÚÌäÂê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡Ö¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½£¡×¤ò»Ø¤·¡¢¹ñ¶¤ò¶´¤ó¤À¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥¶¥É¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥¢¥¶¥É¤È¤Ï¥¦¥ë¥É¥¥¸ì¤Ç¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¥¤¥ó¥É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥¶¥É¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¼«¼£¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤¬¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ò³èÆ°¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸úÎÏ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Î³èÆ°¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÏÆ²¡¹¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡ÊÈÍ¼ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¤É¤Á¤é¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤Î¤«¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¼«¿È¤Ï¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Î½éÂå¼óÁê¤ÇÀèÁÄ¤¬¥«¥·¥ß¡¼¥ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ï¥Ï¥ë¥é¡¼¥ë¡¦¥Í¥ë¡¼¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ËÆÃÊÌ¤Ê°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤Ë·«¤êÊÖ¤·Æ¯¤¤«¤±¤¿¡£
¥Í¥ë¡¼¤Ï¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÕÎ½¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎºÝ¤Ë¡¢µã¤Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÁí´Æ¤Ç¤¢¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÌ±°Õ¤òµâ¤à°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ø¤Îµ¢Â°¤òË¾¤ó¤À¡£·ë¶É¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎËÌÀ¾¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÉôÂ²¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿·À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤ÆËªµ¯¡Ê¤Û¤¦¤¡Ë¤·¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥×¡¼¥ó¥ÁµÖÎÍÃÏ¶è¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ÉðÎÏ¤Ç¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¡¢ÉðÁõ¤·¤¿ÉôÂ²¤Î¹¶Àª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1947Ç¯10·î22Æü¡¢¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë½õ¤±¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÉôÂ²ÃÏ°è¤ÎÀªÎÏ¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î3Ê¬¤Î2¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö°õ¥Ñ¡Ê¥¤¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡×¤òÊ¬¤±¤¿¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖÄäÀï¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ñ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3¼¡°õ¥ÑÀïÁè¤Î¸å¤Ë¼Â¹Ô»ÙÇÛÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¡Ö¸ÇÄê¡×¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£¤âÂ³¤¯¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¤È¥¤¥¹¥é¥à¤Î²Ð¼ï¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¼çÀï¾ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¤¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¤Ë³ËÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÎÙ¹ñ¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÎÎÍ¸¢ÌäÂê¤ò¡ÖÍøÍÑ¡×¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à·Ï¥Æ¥í¤¬Ä¹Ç¯ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î»×ÏÇ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥É¤¬¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò¡ÈÀêÎÎ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÁ´°è¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¡¢1990Ç¯º¢¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¡Ö·³Åý¹ç¾ðÊó¶É¡ÊISI¡Ë¡×¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤ò¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤ÇÀï¤¦ÉðÁõÀªÎÏ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥ÉÅý¼£¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀïÆ®ÉôÂâ¡×¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥à¥ó¥Ð¥¤Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í
¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¿Í1¿Í¤ò´Þ¤à166¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ù¤Ç°·¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£
¡Ö¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤¹¤ë³°Éô¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤À¡£¤À¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÅý¼£¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î»ö·ï¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é³ËÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊªÁû¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¾À¯ÉÜ¤¬¤±¤óÀ©¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¤Þ¤À³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»³ÅÄ ÉÒ¹°
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ ¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¹õ¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¼¥í¥Ç¥¤ ÊÆÃæÏª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤¬À¤³¦¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ °ÅÌö¤¹¤ë¼¡¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸¡»ë¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥È¡¼¥Þ¥¹Ìî¸ý¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØCIA¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®´± ¥¥è¡¦¥ä¥Þ¥À¤ÎÂÐÆü¹©ºî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤Îº£¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ MI6¡¢CIA¤Î¸·Èë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤È½¬¶áÊ¿ ÆÈºÛ¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @yamadajour¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
(Ê¸:»³ÅÄ ÉÒ¹°)
¡Ö4·î22Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¡¢ÉðÁõÀªÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¼Í»¦¤·¤¿¡×
¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ñ¥Ï¥ë¥¬¥à¤«¤éÌó5kmÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥¤¥µ¥é¥ó¡¦¥á¥É¥¦¥É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤Î½±·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÅý¼£¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¾åµé·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¡×
³ËÀïÁè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤«É®¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÎÎÅÚ¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤ä¥Æ¥í³èÆ°¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤Àº£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â³ËÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇö¤¤¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÎÎÅÚÌäÂê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡Ö¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏ°è¤È¤Ï¡©¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊóÆ»¤Ç¥Æ¥í¤äË½Æ°¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¯ÄøÅÙ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½£¡×¤ò»Ø¤·¡¢¹ñ¶¤ò¶´¤ó¤À¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥¶¥É¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥¢¥¶¥É¤È¤Ï¥¦¥ë¥É¥¥¸ì¤Ç¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¥¤¥ó¥É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥¶¥É¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¼«¼£¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤¬¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ò³èÆ°¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸úÎÏ¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Î³èÆ°¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÏÆ²¡¹¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤Î·Ð°Þ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È°õ¥ÑÄäÀï¥é¥¤¥ó¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿1947Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£ÆÈÎ©¤ËºÝ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¥¤¥ó¥ÉÄë¹ñ¤Ç¼«¼£¸¢¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿565¤ÎÈÍ¼ç¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Î¥¤¥ó¥É¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¹ñ¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦Ç÷¤é¤ì¤¿¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¡ÊÈÍ¼ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¤É¤Á¤é¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤Î¤«¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¼«¿È¤Ï¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Î½éÂå¼óÁê¤ÇÀèÁÄ¤¬¥«¥·¥ß¡¼¥ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ï¥Ï¥ë¥é¡¼¥ë¡¦¥Í¥ë¡¼¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ËÆÃÊÌ¤Ê°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ã¤Ë·«¤êÊÖ¤·Æ¯¤¤«¤±¤¿¡£
¥Í¥ë¡¼¤Ï¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÕÎ½¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎºÝ¤Ë¡¢µã¤Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÁí´Æ¤Ç¤¢¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÌ±°Õ¤òµâ¤à°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ø¤Îµ¢Â°¤òË¾¤ó¤À¡£·ë¶É¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎËÌÀ¾¤ËÊë¤é¤¹¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÉôÂ²¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿·À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤ÆËªµ¯¡Ê¤Û¤¦¤¡Ë¤·¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥×¡¼¥ó¥ÁµÖÎÍÃÏ¶è¤Ø¤Î¿¯Î¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ÉðÎÏ¤Ç¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¡¢ÉðÁõ¤·¤¿ÉôÂ²¤Î¹¶Àª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1947Ç¯10·î22Æü¡¢¥Ï¥ê¡¦¥·¥ó¥°¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë½õ¤±¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÉôÂ²ÃÏ°è¤ÎÀªÎÏ¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î3Ê¬¤Î2¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö°õ¥Ñ¡Ê¥¤¥ó¥É¡¦¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡×¤òÊ¬¤±¤¿¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖÄäÀï¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ñ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3¼¡°õ¥ÑÀïÁè¤Î¸å¤Ë¼Â¹Ô»ÙÇÛÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¡Ö¸ÇÄê¡×¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£¤âÂ³¤¯¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¡ÈÀêÎÎ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó°õ¥Ñ¤Ë¤è¤ë¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Îµ¢Â°¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿Ê¶Áè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¯·ÑÂ³¤·¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤¹¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¤È¥¤¥¹¥é¥à¤Î²Ð¼ï¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¼çÀï¾ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¤¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¤Ë³ËÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÎÙ¹ñ¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÎÎÍ¸¢ÌäÂê¤ò¡ÖÍøÍÑ¡×¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÎÎ¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à·Ï¥Æ¥í¤¬Ä¹Ç¯ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î»×ÏÇ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥ó¥É¤¬¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ò¡ÈÀêÎÎ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÁ´°è¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£
Èþ¤·¤¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¥Æ¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥±º£²ó¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ñ¥Ï¥ë¥¬¥à¤Çµ¯¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¥Ñ¥Ï¥ë¥¬¥à¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥É¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Æ¥í¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¾×·â¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥à·Ï¥Æ¥íÁÈ¿¥¡Ö¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¡ÊLeT¡Ë¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÎÌÜÅª¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¡¢1990Ç¯º¢¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¡Ö·³Åý¹ç¾ðÊó¶É¡ÊISI¡Ë¡×¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤ò¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÊ¶Áè¤ÇÀï¤¦ÉðÁõÀªÎÏ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥ÉÅý¼£¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀïÆ®ÉôÂâ¡×¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥à¥ó¥Ð¥¤Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í
¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¿Í1¿Í¤ò´Þ¤à166¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ù¤Ç°·¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡×É®¼Ô¤¬°ÊÁ°¼èºà¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥É¾ðÊó¶É¡ÊIB¡Ë¡×¤Î¥Þ¥í¥¤¡¦¥À¡¼¥ë¸µ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤È¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥·¥å¥«¥ì¡¦¥¿¥¤¥Ð¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤¹¤ë³°Éô¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¤À¡£¤À¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÅý¼£¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î»ö·ï¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é³ËÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊªÁû¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¾À¯ÉÜ¤¬¤±¤óÀ©¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¤Þ¤À³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»³ÅÄ ÉÒ¹°
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ ¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¹õ¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¼¥í¥Ç¥¤ ÊÆÃæÏª¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤¬À¤³¦¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ °ÅÌö¤¹¤ë¼¡¤Î¥¢¥ë¥«¥¤¥À¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸¡»ë¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥È¡¼¥Þ¥¹Ìî¸ý¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØCIA¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®´± ¥¥è¡¦¥ä¥Þ¥À¤ÎÂÐÆü¹©ºî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤Îº£¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ MI6¡¢CIA¤Î¸·Èë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤È½¬¶áÊ¿ ÆÈºÛ¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @yamadajour¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
(Ê¸:»³ÅÄ ÉÒ¹°)