¡Ö¿ÏÊª¤Ç´é¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×²£ÉÍ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹ÉßÃÏÆâ¤ÇÃËÀ¤¬ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì·Ú½ý¡¡ÃË¤¬Æ¨Áö¡¡¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤ÇÁÜºº
¡¡£±Æü¸áÁ°£±£±»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÆî¶èÏ»¥ÄÀî£±ÃúÌÜ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹ÉßÃÏÆâ¤Ç¡Ö¿ÏÊª¤Ç´é¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡££³Ëü½Ð¤»¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌµ¿¦ÃËÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤«¤é£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ïº¸¤ÎËË¤òÀÚ¤ë¤±¤¬¤òÉé¤¤¡¢Æî½ð¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬Å¹¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÃË¤«¤é¡Ö¸½¶â¤ò½Ð¤»¡££³Ëü½Ð¤»¡×¤È¶¼¤µ¤ì¡¢ÃÇ¤ë¤È¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç´é¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃË¤ÏÅÌÊâ¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢½ð¤ÎÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡ÖÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ÎµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃË¤ÏÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÇÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¤ä¤»·Á¡£º°¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£