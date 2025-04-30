5·î3Æü¤Ë¡È¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡ß¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡É¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ºòÇ¯¤Ï3²ó¼Â»Ü
ÃË»Ò¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬»ï¡Ö·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¡£5·î3Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º vs. FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡×¡Ê¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖFamily Unity -Kids Day-¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤âÁ´°÷¤¬¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î°ìÉôÀÊ¼ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë»Üºö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ÎÅ¸³«¤ä´ÑÀï´Ä¶¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë3²ó¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ï¤ËÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼ACCEL¡×¤ÎÈ¿¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥è¡¼¥è¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤âÁ´°÷¤¬¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î°ìÉôÀÊ¼ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë»Üºö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ÎÅ¸³«¤ä´ÑÀï´Ä¶¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ï¤ËÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼ACCEL¡×¤ÎÈ¿¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥è¡¼¥è¡¼¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥è¡¼¥è¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÆÃÊÌÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£