¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤ÇÆ±ÃÏ¶è¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥²¡¼¥àº¹Ìµ¤·¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï¼«¿ÈºÇÄ¹2²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ
¡û¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡6¡Ý4¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö4·î21Æü¡¡¥³¥á¥ê¥«¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÅ¨ÃÏ3Ï¢Àï¤ò¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï2²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï½é²ó¡¢°ì»àËþÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥¥ã¥ê¥¢½éÀèÈ¯¤Î5ÈÖ¥Æ¥£¥ë¥½¡¦¥ª¥ë¥Í¥é¥¹¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¬3²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÕÅ¾Éé¤±¡£º£µ¨16¾¡7ÇÔ¡¢¾¡Î¨.696¤ÇÆ±ÃÏ¶è¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥²¡¼¥àº¹Ìµ¤·¤ÎÃÏ¶è¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²óÎ¢¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î7ÈÖ¥Ð¥¨¥¹¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢8ÈÖ¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥Ë¡¼¥É¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤ï¤º¤«8µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£²ó¸Ù¤®¤Î8²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢2ÈÖ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï5ÈÖ¥Þ¥í¥¤¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¾¾°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏMLB°ÜÀÒ¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë2²ó¡¢27µå¤òÅê¤²¤Æ2Èï°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£º£µ¨9ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ÆÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.80¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£