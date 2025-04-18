¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·âÄä»ß¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡È´ü¸Â½ªÎ»¡É ¹ç°Õ¤Î¹ÔÊý¾ÇÅÀ¤Ë¡¡ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤Î°ãÈ¿¼çÄ¥
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î30Æü´Ö¤Î¹¶·âÄä»ß¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤Î¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï16Æü¤Ç´ü¸Â¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Î¹ÔÊý¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀè·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò30Æü´ÖÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ç°Õ¸å¤â¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ë100²ó°Ê¾å¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤â¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë30²ó°Ê¾å¤Î¹ç°Õ°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï17Æü¡¢30Æü´Ö¤Î´ü¸Â¤¬16Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°Õ¤ò¤á¤°¤ê¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï±äÄ¹¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÒÊý¤¬¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ÎÍú¹ÔµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï17Æü¡¢¡Öº£¸å¡¢¹ç°Õ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤¬¶á¤¯±äÄ¹¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¹ç°Õ¤Î¹ÔÊý¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£