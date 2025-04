トムとジェリー85周年を記念し『トムとジェリー 日付印&スタンプパッド』『トムとジェリー85周年記念 フレーム切手』が新登場! 相変わらず仲良し(!?)なふたりのデザインもとっても可愛い記念アイテムをチェックしよう。フタバより『トムとジェリー 日付印&スタンプパッド』『トムとジェリー85周年記念 フレーム切手』がリリースされる。また、本アイテムは「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」名古屋会場にて、2025年4月18日(金)〜5月11日(日)より開催の名古屋会場にて先行販売決定! 会期終了後に一般販売がスタートする。

『トムとジェリー 日付印&スタンプパッド』は記念のプレゼントやコレクションアイテムとしても魅力的。使うだけでなく、並べて飾るのも楽しいデザインがポイント。日付印とは本体横のダイヤルでお好きな日付を設定でき、日付を空欄にして手帳やメモ、ノートに押すことでデコレーションとしてもメッセージを書いて楽しむことができる。パッケージの箱付きで、実用性と遊び心を兼ね備えた新アイテムが、日常のスケジュール管理や手帳ライフをより楽しく彩ってくれる。スタンプパッドはフタの上部に、それぞれのインク色でイラストが印刷された、サンビー製のスタンプパッド。中のインキのカラーバリエーションは、黒・藍の2色からお選びいただける。『トムとジェリー85周年記念 フレーム切手』は過去の会場でも好評だった、可愛さたっぷりの切手セット。フレーム切手セットの中には3種類の「ウォールステッカー」が付属しており、お部屋の中でトムとジェリーが駆け回るシーンが再現できちゃいます♪※本商品は、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社と株式会社カミオジャパンの契約により、フタバ株式会社が製造・販売したものです※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標ですTOM AND JERRY and all related characters and elements(C)&(TM)Turner Entertainment Co.(s25)