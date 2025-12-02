ロサンゼルス・ドジャースは11月27日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）の写真とともに、いわゆる“言っていない名言”を引用した画像を投稿した。 山本の“言っていない名言”として話題になった「Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）」は、ワールドシリーズ第2戦の前日会見で自身が日本語で発言した「何としても負けるわけにはいかないので」を英訳したものだ。ポストシーズ