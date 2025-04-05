40¡¦50Âå¤Ï¤É¤¦Ãå¤ë¡©¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û »Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÂç¿Í¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¥³ー¥Ç¡×
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë40¡¦50Âå¤Ø¡£¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤Ê¬¡¢ÃåÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÁÇºà¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¸¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤¦¤¨¤ÇÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÂç¿Í¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥³¥Ä¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤ÈÊÁ¤ÇÉÊÎÉ¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥¹¥«
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@yoahiru.w¤µ¤ó¤¬¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÃå²ó¤·¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥°¥ìー·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤È¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊÁ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò¥»ー¥Ö¤·ÉÊÎÉ¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£@yoahiru.w¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¤Î¤è¤¦¤¹¤Ç¡¢¤ä¤ä¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï40¡¦50Âå¤ÎÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¡£
¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¸ª³Ý¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ù¥¿ー
¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¤ß¤Ç¤ÏÈ©´¨¤¤Æü¤â¤¢¤ë½Õ¡£¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥Ç¤Ç¤Ï¡¢½Õ¥¢¥¦¥¿ー¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅêÆþ¡£¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤È¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤É¤³¤«ÌîÊë¤Ã¤¿¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£@yoahiru.w¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÂµ¤òÄÌ¤µ¤º¸ª¤«¤é¤µ¤é¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤òÂ¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥éー¤òÂ¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬É½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤·Âç¿Í¤Î¹¤È´¤±¤òÁÀ¤¨¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¹¥ÁêÀ
º£µ¨¥Ó¥Ã¥°¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ëー¥ó¥¹¥êー¥Ö¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤â¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ÇËÄÄ¥¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¤Î¶»¸µ¤¬V»ú¤Ë¹¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÃå¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯º£µ¨ÃíÌÜ³ô¤Î¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤âÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Õ¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@yoahiru.wÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y