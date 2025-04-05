¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¾®¥Í¥¿¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ーÂè°ìÃÆ¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î¹¶·â¥âー¥·¥ç¥ó½¸¡ª
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè1ÃÆÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î³Æ¼ï¹¶·â¥âー¥·¥ç¥ó½¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡4·î4Æü12»þ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè°ìÃÆ¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÆâ¤Î°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ëË¢¸ÑÎµ¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£2015Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¯¥í¥¹¡×¤Ë¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂ¾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÌµ¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¡ÉÍÅ±ð¤Ê¤ëÉñ¡É¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ïº£ºî¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ç¤â·òºß¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÆÃÄ§Åª¤Ê¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ú¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè1ÃÆ ¾Ò²ð±ÇÁü¡Û
¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¡ª ³Æ¼ï¹¶·â¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¡ÖË¢¡×
¡¡¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹¶·â¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÉË¢¡É¤ò»È¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿½Ö´Ö¡¢°ì½Ö¤Ç°ìÌÌ¤¬¿åË¢¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ーÆÃÍ¤Î¸ÄÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
ÆÍ¿Ê¤ä°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËË¢¤¬½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡ËÜºî¤Ç¤â¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î³Æ¼ï¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¿åË¢¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¿åË¢¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¹¶·â¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤ËÅ»¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Ð¤é»µ¤¯»ö¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿åË¢¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡ÖË¢¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ°Û¾ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÄê»þ´ÖÂ¤¬³ê¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÂ¾¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËÄÉ²Ã¥À¥áー¥¸¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¿åË¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹¶·âÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀÖ¿§¤Î¿åË¢¤ä¡¢³ä¤ë»ö¤ÇÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤Ç¤¤ëÎÐ¿§¤Î¿åË¢¤Ê¤É¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î¼íÎÄ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¿åË¢¤¬¤Û¤Ü¾ï¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¼ïË¢¤Î¸ú²Ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°ÂÁ´¤À¡£¡Ú¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î³Æ¼ïË¢¥Ð¥é´¬¤¥âー¥·¥ç¥ó¡Û
¥âー¥·¥ç¥ó¤ÏÄ¹¤á¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ö¥ì¥¹¡×
¡¡Ë¢°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Ï¿åÂ°À¤Î¥Ö¥ì¥¹¹¶·â¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£½Ä¼´¤È²£¼´¤ÎÎ¾Êý¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¹¤ÇÆå¤®Ê§¤¦¹ÈÏ°Ï¹¶·â¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆÍ¿Ê¤«¤é¤ÎÄ¾Àþ¥Ö¥ì¥¹¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ü¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÇúÇË·¿¤Î¥Ö¥ì¥¹¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏË¤«¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¹ÈÏ°Ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥âー¥·¥ç¥ó¤ÏÄ¹¤á¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¬ー¥É²ÄÇ½¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¸¥ã¥¹¥È¥¬ー¥É¤ò¡¢²óÈò¤ä¥«¥¦¥ó¥¿ー¤¬²ÄÇ½¤ÊÉð´ï¤Ê¤é¥¸¥ã¥¹¥È²óÈò¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ú¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î³Æ¼ï¥Ö¥ì¥¹¥âー¥·¥ç¥ó¡Û
¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÓÉÒ¤ÊÉôÎà¤Î¡ÖÂÎ½Ñ¡×
¡¡Â¾¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÌµ¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ÈÂÎ¶í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Ï¡¢³¤Îµ¼ï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃÏ¾å¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬µ¡ÉÒ¤Ç³Æ¼ïÂÎ½Ñ¥âー¥·¥ç¥ó¤âÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤ÈÆ°¤¯°ÜÆ°¥âー¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¿¬Èø¤ò»È¤Ã¤¿Ã¡¤¤Ä¤±¤ä¡¢ñ¥ÁÖ¤È¶õÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¹¶·â¤¹¤ë¤Ê¤É¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÓÉÒ¤ÊÉôÎà¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ú¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î³Æ¼ïÂÎ½Ñ¥âー¥·¥ç¥ó¡Û
ÇúÇËÂ°À¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ²ÐÎÏ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡ÖÅÜ¤ê¤Î±ê¡×
¡¡ÅÜ¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Ï´é¤ËÀÄ±ê¤Î¥ªー¥é¤òÅ»¤¤¡¢³Æ¼ï¹¶·â¤ËÇúÇËÂ°À¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ²ÐÎÏ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£¹¶·â¥âー¥·¥ç¥ó¤âÇúÇË¤¬È¼¤¦·Á¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥ª¥Þ¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é»µ¤«¤ì¤ëË¢¤â¿¨¤ì¤ë¤ÈÇúÇË¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ÂÎ½Ñ¹¶·â¤âµ¡ÉÒÀ¤ò¤Þ¤¹¤Î¤Ç²óÈò¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÍÅ¸Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤ÎÅÜ¤ê¾õÂÖ¥âー¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼íÎÄ¤¹¤ë¤È¥âー¥·¥ç¥ó¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ë¢¤ÎÉ½¸½Åù¤¬¥ï¥¤¥ë¥º¤Î¹â¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÈþ¤·¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼íÎÄ¤·¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ¾ÀÜ¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Ë¹ç¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡ÛÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡×¤Î¿åÃæµ¢´Ô¡õ¶½Ê³¾õÂÖ¡Û
º£½µ¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¾®¥Í¥¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¾®¥Í¥¿¡×¤Þ¤È¤á
(C)CAPCOM