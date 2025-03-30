¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÏÂ¤¤êÉÕ¤±¼ýÇ¼¤Ê¤·¤Ç¤â¡Ö»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£5¿ÍÊë¤é¤·¡¦ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤òËÉ¤°¥³¥Ä4¤Ä
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¬¤Á¡£¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë»¶¤é¤«¤ë¡×¡Ö¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¿Í¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¥³¥Ä¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÌ±²È¤Ë°Ü½»¤·¡¢5¿Í²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤¹À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¤Ò¤Ç¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§ÃÖ¤¯¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¡¢»äÊª¤Ï¡Ö¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼«¼¼¤Ø»ý¤Áµ¢¤ë¡×
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Å¤¯¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤Ç¤µ¤ó¡£¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤àÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÊª¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Ó¥ó¥°
¡ÖÉô²°¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£¤ï¤¬²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÏÂ¤¤êÉÕ¤±¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤¤ë¤â¤Î¡Ù¤À¤±¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï²ÈÂ²¤¬¶¦Í¤·¤Æ»È¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ø¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¼«¼¼¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¡Ù¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¢ÂðÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë³ØÍÑÉÊ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ø¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡×¡Ê¤Ò¤Ç¤µ¤ó¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
2¡§»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤òËÉ»ß
»¶¤é¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Î¤Î¼ýÇ¼ÊýË¡¤äÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤¦»Ò¤É¤â¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥àµ¡Îà¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¡£¤ªÌô¤äÂÎ²¹·×¡¢ÌÊËÀ¡¢ºÛË¥Æ»¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÍÑ¶ñ¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ1¤«½ê¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤â¤Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤³¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿¿Í¤¬ÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢»ÅÉñ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡£
¡Ö¤è¤¯»È¤¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤¬Äê°ÌÃÖ¡£¿©»öÃæ¤Ë¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤µ¤Ã¤È¼è¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
3¡§¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ±£¤·
¡Ö»æÎà¤ä¥³¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È»¨Á³¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¤ä½ñÎà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌÚÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÌÚÈ¢¼«ÂÎ¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é»à³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥¡ÏÆ¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤Ç¤ºÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÅÅµ¤¥³¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡×
4¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÀß¤±¤Æ»¶¤é¤«¤êËÉ»ß
¼«¼¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃª¤ä°ú¤½Ð¤·¤Ë²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÍ¸ú¤À¤È¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò1¤Ä¤ò¡¢É×¤Î¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¬¥Í¤äËÜ¤Ê¤É¤ÎÉ×¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤½Ð¤·¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÃæ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì»þÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡×
¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÌµÍý¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤êÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Ò¤Ç¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£