¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¡¡ÈÆÈÃÇ¡É³¤³°¿Ê½Ð·è¤á¤¿¥ï¥±¡ÖÀ¨¤¯¶²ÉÝ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ³°¤ÊÈ¿±þÌÀ¤«¤¹
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¡Ê36¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Flow¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È·ÀÌó¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Taka¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï·ë¹½ËÍ¤ÎÆÈÃÇ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤äÊ¡»³²í¼£¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÍ¤é¤ÏÈà¤é¤¬¤¹¤Ç¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤À¤¿¤É¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¯ËÍ¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òº£¤«¤é»þ´Ö¤«¤«¤ë¤±¤É¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤·¤¿¤È²óÁÛ¡£»öÌ³½ê¤ÎÈ¿ÂÐ¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡È¿¹¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ö¥Ù¡¼¥¹¡¦Ryota¤«¤é¤Ï¡Ö¡È¿¹¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤½¤¦¡©¤½¤ì¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä²ÈÂ²²ñµÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡È¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤«¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£