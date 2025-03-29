É×ÉØÆ±À«¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¡×¡¡µÄÏÀÂÆ§¤ß¤Î¹ñ²ñ¤Ë·Ù¾â
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Î½÷À¤Î·ûË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¤ò¡¢189¤ÎÄùÌó¹ñ¤¬Íú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿³ºº¤¹¤ë¹ñÏ¢¤Î½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ°Ñ°÷²ñ¡£1·î¤Þ¤ÇÉû°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½©·î¹°»Ò°¡ºÙ°¡Âç¶µ¼ø¡Ê65¡Ë¤À¡£Å±ÇÑ°Ñ¤ÏÉ×ÉØÆ±À«¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¤ò¡Öº¹ÊÌÅª¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤¤¡£¼«¿È¤âÆ±À«À©ÅÙ¤ËÉÔÅÔ¹ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦½©·î¤µ¤ó¡£¡Ö½÷À¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¿®Íê¤ò¼º¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹ñÏ¢³«È¯·×²è¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ñºÝË¡¤ò¸¦µæ¡£Æ±¤¸³Ø¼Ô¤ÎÉ×¤È¤Ï1993Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ¾»ú¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤¤¤ä¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢É×¤ËÃË·»Äï¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á²þÀ«¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËÅ±ÇÑ°Ñ¤Î°Ñ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤·ÅöÁª¡£½©·îÀ«¤ÇÁªµó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶½¢Ç¤¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹ñÏ¢¤«¤é¡ÖµìÀ«¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ë¶ì¾ð¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¹ñÏ¢¤¬Å±ÇÑ°Ñ¤ÎÌ¾»¥¤ÈÌ¾»É¤À¤±¤ÏµìÀ«É½µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤ÏÉÔÊØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£