2025年3月1日(土)に渋谷PARCO 4階にオープンしたメディコム・トイの新たな直営店「MEDICOM TOY NEXT」の4月の限定ソフビの情報が公開された。アーティスト系ソフビをメインに、全8点という大量リリースになっている。「MEDICOM TOY NEXT」は、モダンカルチャーとともに広がる無数のアイデンティティに寄り添う、トイとアートのワンストップショップ(「そこに行くと欲しいものが手に入る店」の意)。2025年2月11日まで渋谷PARCOで運営されていたメディコム・トイの直営店「2G TOKYO」の約2倍のスペースに、多彩なコラボレーションを展開するBE@RBRICKはもちろん、アクションフィギュア、ソフビ、アパレル、雑貨などのアイテムを網羅的に取り揃え、ジャンルや国境、マスやニッチを超えて広がるメディコム・トイの生態系の全てを体感できるという。

現在、ソフビフィギュアがトイとアートの両方の側面で人気を集めている。『ゴジラ』『ウルトラマン』『仮面ライダー』といった既存キャラクターのものも人気は高いが、アーティストたちによるオリジナルキャラクターも注目されている。オリジナル怪獣、怪獣ではないオリジナルキャラ、クリーチャー系、ファンシー系、グロかわ・キモかわ系などその裾野は広い。そのファン層は日本のみならず、アメリカやアジア各国に存在しており、各国独自のアート系ソフビ文化も育まれているようだ。MEDICOM TOY NEXTは開店記念アイテムでも少なくない種類のソフビをリリースしていたのだが、4月アイテムもそれに劣らない量となっている。ラインナップは以下の通り。・ゴジラ(2016) 熱線放射 Ver.・Gorilla (4期)・JEWEL BEAR(ブラックダイヤモンドカラーVer.)・BAD JOKE GIRLS「エミリー」・鉄猿3号・宇宙鉄猿 「オポチュニティ」・アンダーグラウンドアシカショー・VECTORいずれもMEDICOM TOY NEXT店頭での抽選販売。抽選方法は同店店頭もしくはメディコム・トイ オフィシャルブログでアナウンスされる。「トイとアート」両面の要素を持つカテゴリー、その最先端の1つであるソフビ。MEDICOM TOY NEXT限定アイテムの動向は、ソフビファンにも目が離せないものになりそうだ。メディコム・トイではMEDICOM TOY NEXT限定以外にも様々なソフビをリリース・プロデュースしている。今回は下記アイテムの情報もアナウンスされた。・GVW(ゴジラヴァイナルウォーズ) スペースゴジラ(2期)・MAT(モンスターアートトイ) ザイゴン+ミニアンチラ星人・MAT(モンスターアートトイ) ロボネズ+ミニメシエ星雲人・東映レトロソフビコレクション ピラザウルス(新色蓄光+ミニソフビ)・東映レトロソフビコレクション シルバーハカイダー(新色)+ミニギンエビ・東映レトロソフビコレクション ロボメロ・ピープロレトロソフビヒーローズ 快傑ライオン丸(パイロット版)・SFS(ソフビ・ファイティングシリーズ) 佐山サトル(サンボ技術書版)・JAM(ジャンボアーティストモンスターズ) ジャンボ気合田くん 4GVW1点は、メディコム・トイ オフィシャルブログで2025年4月10日(木)まで申込みを受け付け、抽選販売。MAT2点は、MCT TOKYOで2025年4月10日(木)まで申込みを受け付け、抽選販売。東映レトロソフビコレクション3点とピープロレトロソフビヒーローズ1点は、渋谷にあるメディコム・トイの直営店1/6計画店頭及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店で2025年4月30日(水)まで注文受け付け。SFS1点は1/6計画、オンラインストア各店、神田のプロレス・マスク・ワールドで2025年4月30日(水)まで注文受け付け。JAM1点は表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAで数量限定発売、品切れ次第終了。それぞれ販売方法や申込先が違うので、よくご確認を。TM & (C) TOHO CO., LTD.(C) MEDICOM TOY(C) MAMES(C) KIK.KAKE TOY(C) ASAMI MATSUMURA