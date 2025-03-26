ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡ÖÍú¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×·¤¡£40Âå°Ê¾å¤Ë¤Ï¡È»Ä¹ó¤Ê¤Û¤É»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÉÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼º´Æ£Ì÷ÀÄ¡Êµì¡¦¤³¤Þ¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£·¤¤ÎÀß·×¡¢¥ê¥Ú¥¢¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢³×·¤¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·¤¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÃÎ¿É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬9³ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¡ÖÃæÇ¯¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤·¤¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£ÃæÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È·¤Áª¤Ó¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸µ¤«¤é¤¯¤ëÇ¯Îð´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ºÇ¶áµÞ¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Æ³°·¤¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯¤¬¼ãºî¤ê¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê·¤¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö±ø¤¤·¤¡×¤ÏÏÀ³°¡£·¤¤ÎÀöÂõ¤ÏºÇ¹â¡¦ºÇ¶¯¤Îµ»
¤Þ¤º¡¢¡Ö±ø¤¤·¤¡×¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤â²Á³Ê¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ø¤¤·¤¤ËÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÇ¯°Ê¹ß¤ÏÆÃ¤ËÂ¸µ¤ÎÀ¶·é´¶¤¬À¸³è´¶¤òÉ½¤¹¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ»×¹Í¤ÇÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É½ÌÌ¤¬¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÎÉÛ·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀöºÞ¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀöÂõÀöºÞ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¿å¤òµÛ¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·¤ÍÑÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡×¤ò»È¤¦¤ÈÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Amazon¤Ç¤â³ÚÅ·¤Ç¤â¡¢·¤ÍÑ¥Í¥Ã¥È¤Ï2000±ßÄøÅÙ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤âÉÊ¼Á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·¤ÍÑ¥Í¥Ã¥È¤ÏÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌÂ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î·¤¤ÏÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ÏÆ²¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï´Ë¾×ºà¤È¤·¤Æ¡¢¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÀö¤¦¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¡£¤â¤·¶á½ê¤Ë¡Ö·¤¤âÀö¤¨¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼êÀö¤¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐOK¤Ç¤¹¡£»È¤¦¤â¤Î¤Ï100¶Ñ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥¿¥ï¥·¤À¤±¡£¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ç¤â¡¢È±ÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤â³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×·¤¤Ï·¤Ëá¤²°¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥Ã¥È¤ÇÍê¤à¤È1100±ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¡¦±ø¤ìÍî¤È¤·¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¤ò°ì¼°¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇÄã¸Â1Ëü±ß°Ê¾å¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³×·¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥×¥í¤Ë´ÝÅê¤²¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤â¥¿¥¤¥Ñ¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥·¥å¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸
40Âå°Ê¾å¤À¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯À¤Âå¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â±Ç²èÈÇ¤ò¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç10²ó°Ê¾å¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ä¡Ä¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¨¥¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó5¤òÄ®Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Î¤»¤¤¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¡×¤È´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤ÏÉü¹ïÈÇ¤¬¥¬¥ó¥¬¥óÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤â°ìÃÊÍî¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÆ´¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Èá¤·¤¤¤«¤Ê¤³¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ð¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÃæÇ¯¤Ë¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Û¤É»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ëÂçÊÁ¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ·¿¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÄ¹µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Ë¤ÏµÓÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç²Ã¿åÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÏÆ´¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¤òÍú¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ä¡¢¥ì¥È¥í¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¤¢¤¿¤ê¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
À¤ÃÎ¿É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬9³ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¡ÖÃæÇ¯¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤·¤¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£ÃæÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È·¤Áª¤Ó¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸µ¤«¤é¤¯¤ëÇ¯Îð´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ºÇ¶áµÞ¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Æ³°·¤¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯¤¬¼ãºî¤ê¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê·¤¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö±ø¤¤·¤¡×¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤â²Á³Ê¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ø¤¤·¤¤ËÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÇ¯°Ê¹ß¤ÏÆÃ¤ËÂ¸µ¤ÎÀ¶·é´¶¤¬À¸³è´¶¤òÉ½¤¹¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ»×¹Í¤ÇÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É½ÌÌ¤¬¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÎÉÛ·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀöºÞ¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀöÂõÀöºÞ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¿å¤òµÛ¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·¤ÍÑÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡×¤ò»È¤¦¤ÈÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Amazon¤Ç¤â³ÚÅ·¤Ç¤â¡¢·¤ÍÑ¥Í¥Ã¥È¤Ï2000±ßÄøÅÙ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤âÉÊ¼Á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·¤ÍÑ¥Í¥Ã¥È¤ÏÀöÂõµ¡¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌÂ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î·¤¤ÏÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ÏÆ²¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÀö¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï´Ë¾×ºà¤È¤·¤Æ¡¢¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÀö¤¦¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¡£¤â¤·¶á½ê¤Ë¡Ö·¤¤âÀö¤¨¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Î¸Î¾ã¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼êÀö¤¤¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐOK¤Ç¤¹¡£»È¤¦¤â¤Î¤Ï100¶Ñ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥¿¥ï¥·¤À¤±¡£¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ç¤â¡¢È±ÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ÍÑ¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤â³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×·¤¤Ï·¤Ëá¤²°¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥Ã¥È¤ÇÍê¤à¤È1100±ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥é¥·¡¦±ø¤ìÍî¤È¤·¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¤ò°ì¼°¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢ºÇÄã¸Â1Ëü±ß°Ê¾å¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³×·¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥×¥í¤Ë´ÝÅê¤²¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤â¥¿¥¤¥Ñ¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥·¥å¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸
40Âå°Ê¾å¤À¤È¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯À¤Âå¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â±Ç²èÈÇ¤ò¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç10²ó°Ê¾å¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ä¡Ä¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¨¥¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó5¤òÄ®Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Î¤»¤¤¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¡×¤È´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤ÏÉü¹ïÈÇ¤¬¥¬¥ó¥¬¥óÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤â°ìÃÊÍî¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÆ´¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Èá¤·¤¤¤«¤Ê¤³¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ð¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÃæÇ¯¤Ë¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Û¤É»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤ëÂçÊÁ¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ·¿¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÄ¹µ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Ë¤ÏµÓÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç²Ã¿åÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÏÆ´¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¤òÍú¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ä¡¢¥ì¥È¥í¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¤¢¤¿¤ê¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£