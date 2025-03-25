µÈÂôÎ¼¡¢¡ÈÅ¥¿ì¥È¥é¥Ö¥ë¡É ¤«¤é3¥«·î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉüµ¢¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢±ä´ü±Ç²è¤âºÆ»ÏÆ°¡¢ÇØ·Ê¤Ë ¡È´°àú¤¹¤®¤ë¡É »öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ
¡ÈÅ¥¿ì»ö·ï¡É ¤«¤éÌó3¥«·î¡¢Ã»È±¤Î ¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É ¤¬Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤À¡¼¡¼¡£
¡¡3·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤À¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÈÂô¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ëºù¿§¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦½Õ¤é¤·¤¤ÉþÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯12·î29Æü¤ËÍ§¿Í¤é¤È¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÅ¥¿ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍâÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¿Í½÷À¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¡Ø¥È¥¤¥ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ö·ïÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤ÏÊóÆ»¤ÎÍâÆü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢1·î14Æü¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡Ø¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡Ù¤¬ÎÙ¿Í½÷À¤È¤Î ¡È¼¨ÃÌ¡É ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¸å¡¢½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¨ÃÌ¸øÉ½¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2¥«·î¸å¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø¼°X¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤é¤ì¤¿Ã»È±¤Ë¡Ø¥È¥é¥Ö¥ë¸å¤Îã´¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿äÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·Áé¤»¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï·òºß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈÂô¤¬¡¢ÁûÆ°¸å½é¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤À¡£´°Á´Éü³è¤ò·Ð¤Æ ¡È±ä´ü±Ç²è¡É ¤âºÆ»ÏÆ°ÌÜÁ°¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅ¥¿ì»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2·î14Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤¬±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð¡¢4000±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç»î¼Ì²ñ¤È¤ªÅÚ»º¤Ä¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞî±¡¢Ãæ»ß¤Ë¡£±Ç²è¤Î¸ø³«¤½¤Î¤â¤Î¤¬±ä´ü¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤¹¤Ù¤ÆÇò»æ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥¢¥Ë¥á¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢µÛ·ìµ´¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¡²è¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¢¥Ë¥á¤È»þ´ü¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Æ±±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¡Ø±Ç²è¡ß¥¢¥Ë¥á ¥³¥é¥Ü±ÇÁü¡Ù¤¬3·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï ¡È¶áÆü¸ø³«¡É ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈÂô¤µ¤ó¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËºÆ»ÏÆ°ÌÜÁ°¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼µÈÂô¤Ï¤ï¤º¤«3¥«·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤¬´°àú¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁ´ÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬¤Þ¤·¤¤Ê¸¸À¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²½÷À¤ÈÁá´ü¤Ë¼¨ÃÌ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¿¿´À¿°ÕÂÐ±þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¼ò´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢·ÝÇ½À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±ê¾å¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤µ¤ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¿·õ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÇ¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡µÈÂô¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢³Î¤«¤Ë¤ª¼ò¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤À¤±¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡È¹ñÊõ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤¿½ý¤ÏÀõ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£