J¥ê¡¼¥¬¡¼·»¤Î¡ÈÆÃ¼ì¥Ñ¥Õ¥©¡É¤òÌÏÊï¡Ö·»Ëå¤Ê¤Î¤«¡×¡¡Å¾Íî¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤éÃÂÀ¸¡Ö¸¤¤»Ò¡×
WE¥ê¡¼¥¬¡¼¸â²°³¨Íý»Ò¤ÈJ¥ê¡¼¥¬¡¼¸â²°ÂçæÆ¤Ï·»Ëå
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë·»¤ò»ý¤ÄDF¸â²°³¨Íý»Ò¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î22Æü¤ÎWE¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸â²°¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¡¢·»¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤«¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕFW¸â²°ÂçæÆ¤Î¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¡£9Æü¤ÎJ2¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÀï¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿·»¡¦ÂçæÆ¤Ï´ÇÈÄ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥¦¥§¡¼»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÏÃÊº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤Þ¤Ç2.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ØÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤²ø²æ¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤¿·»¡¦ÂçæÆ¡£¼¡Àá¤Î¥Û¡¼¥à°¦É²FCÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿·»¡¦ÂçæÆ¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÉÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËå¤âÌÏÊï¤¹¤ë¡£
¡¡22Æü¤ÎÀéÍÕLÀï¡£Á°È¾26Ê¬¤ËMF¾åÌî¿¿¼Â¤Î40¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¹ÅçL¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¸â²°¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢·»¤Î¤è¤¦¤Ë´ÇÈÄ¤Ø¶á¤Å¤¯¤ÈÅÓÃæ¤Ç°ú¤ÊÖ¤¹Æ°¤¤òÈäÏª¡£WE¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö·»Ëå¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å!?¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö·»Ëå¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö·»¤ÎÅ²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¸¤¤»Ò¡×¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬´ØÀ¾¿Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë