釣った魚をすぐにおいしい塩焼きで楽しめる！醒井養鱒場「さめがい探検マーケット2025」

2025年3月20日(木祝)から3月23日(日)までの4日間、醒井養鱒場にて「さめがい探検マーケット2025」を開催中です。

醒井養鱒場「さめがい探検マーケット2025」

開催日 :2025年3月20日(木祝)〜3月23日(日)10:00〜15:00

・3月20日(木祝)

マーケット、ワークショップ、早川鉄兵のアニマルウォーク

・3月21日(金)

早川鉄兵のアニマルウォーク

・3月22日(土)・23日(日)

おさかなガイドツアー、いきものめぐりマップづくり、

早川鉄兵のアニマルウォーク

開催場所:醒井養鱒場(滋賀県米原市上丹生1570)

入場料 :大人540円、大学生320円、高校生以下無料

駐車場 :普通車400円、バイク200円

主催 :醒井養鱒場・滋賀県水産課

2025年3月20日(木祝)から3月23日(日)までの4日間、醒井養鱒場にて「さめがい探検マーケット2025」を開催中。

■食べて、作って、探検して、楽しいプログラムがいっぱい!

豊かな自然に囲まれた養鱒場の中を探検しながら答えを探す「アニマルウォーク」や、魚の専門家のお話を聞きながら、場内を散策できる「おさかなガイド」、さかなにちなんだ作品を作るワークショップ、オリジナルのピザやポン菓子、甘酒の販売など、親子や友人と、また一人でも楽しめるプログラムが満載です。

大人気の釣り場は子どもから大人まで楽しめます

釣った魚はすぐにおいしい塩焼きでいただけます

<プログラム>

切り絵の動物たちを探そう!

◎早川鉄兵のアニマルウォーク(期間中、毎日開催)

切り絵作家・早川鉄兵さんが創り出す動物たちが、養鱒場の中に隠れています。

マップを手掛かりにすべて探し出すと、ガチャガチャを回して、養鱒場オリジナルの靴下や缶バッジなどのグッズがもらえます。

各日先着120名。

楽しく学べる!養鱒場のいきものを知ろう

◎おさかなガイドツアー(3月22日(土)、23日(日)開催)

魚のプロが養鱒場内の必見スポットを案内。

ガイドツアーの参加者には、早川鉄兵さんオリジナルの修了証を授与します。

1日2回開催/11:00出発、13:00出発

◎いきものめぐりマップづくり(3月22日(土)、23日(日)開催)

指定の番号シールを集めて、養鱒場のいきものめぐりクリアファイルを完成させよう。

完成させたファイルはお持ち帰りいただけます。

(協力:成安造形大学)

自慢のおいしいもんが登場!(3月20日(木祝)開催)

◎百匠屋

お米農家さんのポン菓子。

いろとりどりのポン菓子を自分の手で詰めてみよう。

◎草野農場

近江米と米糀のみで作った甘酒。

その場で1杯から楽しめます。

◎キッチンカーサリチェ × 立命館大学・滋賀県立長浜農業高等学校

地元食材を使ったピザが人気のキッチンカー「サリチェ」と立命館大学ぎゅっと滋賀メンバーが考えたオリジナルピザ。

滋賀県立長浜農業高等学校の生徒が作る味噌やコチュジャン、ソーセージを使ったピザもあります。

オリジナルピザ(イメージ)

ワークショップでかわいい、おしゃれなグッズを作ろう!(3月20日(木祝)開催)

◎KOS crayon

カラーなど組み合わせ自由で、世界に一つのクレヨンを作ります。

さかなをモチーフにしたものや木製オーナメントも。

KOS crayon

◎Mino’aka

赤、ピンク、青、緑、黄など、カラフルなスライムを使って、デコレーションを楽しもう。

◎macu macu 熊洞えりかさん

布で作った綿入りミニフィッシュにカラフルな布をうろこに見立てて、オリジナルフィッシュを作ります。

◎嶋田敏幸さん

かわいい動物たちの木彫りや手作りの椅子など。

【醒井養鱒場】

まもなく創立150周年を迎える醒井養鱒場は、マス類の生産・供給、観光、学習および研究の機能をもつ滋賀県立の施設。

明治11年(1878年)に設立された日本でもっとも歴史のあるマス類の増養殖施設の一つ。

養鱒場を取り巻く環境は、深山幽谷として自然景観に勝っており、霊仙山(1,094m)山麓の鍾乳洞から湧き出る清水を使ってイワナやアマゴ、ニジマス、ビワマスが育てられ、「日本の渓流魚の里」とも言われている。

【早川鉄兵氏 プロフィール】

切り絵作家。

1982年、石川県金沢市生まれ。

小さいころに、母親と一緒に切り紙遊びをしたことをきっかけに切り絵を始める。

滋賀県、伊吹山の麓を拠点に、日々出逢う自然や野生動物の姿を伸びやかに描く。

精密な切り絵作品にとどまらず、大掛かりなインスタレーションやライトアップを手がけるなど、新しい切り絵表現の可能性を模索している。

切り絵作家 早川鉄兵 氏

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 釣った魚をすぐにおいしい塩焼きで楽しめる!醒井養鱒場「さめがい探検マーケット2025」 appeared first on Dtimes.