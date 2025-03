話題のカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ふわふわフェイス巾着」が好評につき再販決定! まるでぬいぐるみみたいなふわふわな手触りがたまらない、カプセルトイとは思えないめちゃ可愛いアイテムにまた出会えます♪アイピーフォーがリリースするカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ふわふわフェイス巾着」が、2025年3月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーに再び参上いたします!

ふわふわな素材が気持ちいい底マチつきの本アイテムは、ちょっとした小物を入れるのにピッタリ。お顔部分は刺繍で丁寧にデザインされており、細部までこだわった仕上がりとなっており、紐を絞ればまるでぬいぐるみみたいな可愛らしさ。小物などの持ち運びに便利なのはもちろんのこと、取り出すたびに可愛いサンリオキャラクターたちのお顔に癒やされることができちゃいます。ラインナップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全6種。人気のサンリオキャラクターズが勢ぞろいしてますよ〜♪街で見つけたらぜひ、ゲットしてね!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128