¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÅ¸¡×¥°¥Ã¥º²Á³Ê¤Ë¸í¤ê¡¡¼Õºá¡¡440±ß¤Î¤â¤Î¤ò1540±ß¤ÇÈÎÇä¡ÄÂçÉýº¹³Û¡¡ÊÖ¶âÂÐ±þÈ¯É½
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Æ¥ìÅìËÜÊÞ¡£¡×¤Ï4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£2·î1Æü¤«¤éÆ±24Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¼¥Î¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤È¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡ÙÅ¸¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤Î²Á³Ê¤ËÂçÉý¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£º¹³ÛÊ¬¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤Î¸í¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¼¥Î¥ó¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á A4 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ë¡×¡£Àµ¤·¤¯¤Ï440±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢¸í¤Ã¤Æ1540±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º¹³Û1100±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÖ¶â¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Î¾å¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤òµºÜ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£