¡Ö¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡×¤½¤Î¤Þ¤Þ³¹¤Ø¡Ä¥¶¥®¥È¥ï¤Î¡Ô¸«¤»¤¹¤®°áÁõ¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª
¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤éÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ä
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÇÊ¿¾»¸ÞÎØ¡Ê18Ç¯¡Ë½÷»Ò¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¶¥®¥È¥ïÁª¼ê¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¹ø¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡×°áÁõ¤½¤Î¤Þ¤Þ³¹¤Ø·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¥¶¥®¥È¥ï¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î²Î¼êTyla¤Ë¤è¤ë¡ÖPUSH 2 START¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¡Êhttps://gendai.media/articles/-/74572¡Ë
Èà½÷¤Î³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢É¹¾å¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿½÷²¦¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÉþÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¶»¤òÂç¤¤¯³«¤¡¢²¼È¾¿È¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ËÀÄ¤¤ÉÛ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¹û¤ì¹û¤ì¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà½÷¤Ï¤Ê¤ó¤È¤½¤Î°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ³¹¤ØÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Î¹¹ÔÀè¤Î¹á¹Á¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ç¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤Ç¸ª¤òÂç¤¤¯½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¼Ì¿¿¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤Á¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¹¥±¡¼¥È¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö´®¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈà½÷¤ÎÈþËÆ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢½©ÅÄ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¥®¥È¥ïÁª¼ê¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¤Ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÉþ¤Ë¡Ä¥¶¥®¥È¥ï¤Î¡Ö·ê¤¢¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¡×¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÇúÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×°Û¼¡¸µ¤Î¾Þ»¿Â³¡¹¡Ä!!