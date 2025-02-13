Æü»Þµ×»á¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡¡¥Õ¥¸¸µÌò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡ÖÊüÁ÷»ö¶È¤¬´Ý¤´¤È¿á¤Èô¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ/Á°ÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬µïºÂ¤ë¤«¤®¤êÁûÆ°¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡½¡½¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâÉô¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤Î¿Í¤È¤ÏÌµÏÀ¡¢Æü»Þµ×¡Ê¤Ò¤¨¤À¤Ò¤µ¤·¡Ë¡¦¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¹ëÅ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤¿¤À¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÖÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç7²¯5000Ëü±ß¡×¡¡¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥ó¡É¡ÖÆü»Þµ×¡×¤¬½»¤Þ¤¦Âç¹ëÅ¡¡Û¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ÄÂà¿Ø¤·¤Æ¤â¹½¤¦¤Þ¤¤¤Ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÞ¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿14Ëç¡Û¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¡É¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡¡¡ÖÆü»Þµ×¡×¤¬½»¤Þ¤¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÂç¹ëÅ¡
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¥Õ¥¸¤Î¼Ò°÷¤Ï¡ÈÊ¸½Õ¤Ò¤É¤¤¡È¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµçÃÏ¤Ë¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤â¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâÉô¤ÎÀ¼¤ä¡¢Æü»Þ»á¤¬Âà¿Ø¤·¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï2025Ç¯3·î´ü·è»»¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡£¥Õ¥¸¤Î¾åÁØÉô¤òÀÄ¤¶¤á¤µ¤»¤ë¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆü»Þ»á¤¬Æ°¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î¼ý±×¹½Â¤¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
¡Ö¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ïº£¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«µ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÎÀî¸ý¹¨Ç·»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¸«¤ë¤È¡¢8³ä¶á¤¯¤¬¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¼ýÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤Î54¡ó¤¬ÅÔ»Ô³«È¯¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷»ö¶È¤òÃ´¤¦¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¸å¤Î¾å´üºÇ¹âÇä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï¥Õ¥¸¤ÎÊüÁ÷»ö¶È¤¬´Ý¤´¤È¿á¤Èô¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖËÜ¿Í¤¬¼¤á¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï¡¢Æü»Þ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢Æü»Þ»á¤¬¥Õ¥¸¤Î¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤ÎºÂ¤âÂà¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëµÕÉ÷¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼ý¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢
¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÏË¡¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ò³ô¤ÇÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²ñ¼ÒË¡¤Ë¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¸¤Î³ô¼ç¤Ç¤â¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤â¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿³°Éô¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü»Þ¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤«¤éÂàÇ¤¤µ¤»¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀî¸ý»á¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¤Î¸µÌò°÷¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹½À®²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹²ñ¤Ê¤É¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬½¢¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¤á¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¬¼¤á¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¼¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¿Í»ö¤ò¾¸°®¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Õ¥¸¤Ç¤ÏÂåÉ½¸¢¤Î¤Ê¤¤¼èÄùÌò¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Æü»Þ»á¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¸»ÙÇÛ¤Î¡ÖÍ×Äü¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë·Áºî¤é¤ì¤¿Åý¼£ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£
¡È¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡É¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄë²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼¯Æâ¡Ê¤·¤«¤Ê¤¤¡Ë¿®Î´»á¤¬¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï1968Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢»º·Ð¿·Ê¹¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÃæ³Ë3¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë»°¿ÍÂåÉ½À©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®Î´»á¤¬Â¾¤ÎÆó¿Í¤òÊüÃà¤·¡¢µÄÄ¹¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×²ñµÄ¤ÏÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤êË¡¿Í³Ê¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÄÄ¹¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¤Ç¥Õ¥¸ÆâÉô¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÀî°ìÆÁ»á¤À¡£
¡¡85Ç¯¤Ë¿®Î´»á¤«¤éµÄÄ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÄ¹ÃË¤Î½ÕÍº»á¤Ï¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë42ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡£°ì»þÅª¤Ë¿®Î´»á¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿µÄÄ¹¤ÎºÂ¤Ï90Ç¯¡¢»á¤ÎÌ¼Ì»¤ÇÍÜ»Ò¤Î¹¨ÌÀ»á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£¡Ö3ÂåÌÜµÄÄ¹¡×¤Ç¤¢¤ë¹¨ÌÀ»á¤Î²ñÄ¹²òÇ¤¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤¬»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï92Ç¯¡£¤³¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢88Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿Æü»Þ»á¤À¡£
¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿»þ¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ï¡È¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©À¤ò»ý¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¢ÎÏ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç°ì¿Í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼À®¸ù¸å¡¢µÄÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ë¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ë¤Ï¾®ÎÓµÈÉ§¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ä¹Ï·¤ò¿ø¤¨¡¢·Á¤Ð¤«¤ê¤ÎÌò¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Æü»Þ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀøºßÅª¶²ÉÝ¡×
¡¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Æü»Þ»á¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤Ï¤Þ¤ÀÈ×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢ÃæÀî»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï¥Õ¥¸¤Î³ô¤Î51¡ó¤ò»ý¤Ä¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Æü»Þ»á¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¯Æâ²È¤È¹¨ÌÀ»á¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î³ô¤òÌó13¡óÊÝÍ¤¹¤ëÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æü»Þ»á¤¬Î©¾ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤ëÀøºßÅª¶²ÉÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¢ÎÏ¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÆü»Þ»á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³ô¤Î¾å¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬´õÇö²½¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¤ß¤Î¾å¾ì¤¬Ë¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢96Ç¯¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Õ¥¸¤¬¾å¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾å¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³ô¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤Ï50¡ó¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü»Þ»á¤ÏÀøºßÅª¤Ê¶¼°Ò¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤ÎÆñ¶É¡×
¡¡01Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¢03Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æü»Þ»á¤Ï05Ç¯¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆñ¶É¡×¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸³ô¤Î¾å¾ì¸å¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÏÌó34¡ó¤Î³ô¤ò»ý¤ÄÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¸¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤Î¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÞ¤¤ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤òÇã¤¤½¸¤áºÇ½ªÅª¤Ë²áÈ¾¿ô¤ò°®¤ëÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»áÎ¨¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢ÁûÆ°¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÆü»Þ»á¤Î»Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¥Õ¥¸¤Ï¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¤ÈÏÂ²ò¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢08Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤È¤¤¤¦Ç§ÄêÊüÁ÷»ý³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢Æü»Þ»á¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Î´°À®·Á¡×
¡¡¤³¤³¤Ë»ê¤ê¡¢Æü»Þ»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¼¯Æâ²È°Ê¾å¤Î¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤¿¡¢¤ÈÃæÀî»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼¯Æâ²È¤Ï3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Î¿´¤Î¥Õ¥¸¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤ò13¡ó¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£HD²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¤ÈHD¤Ç·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¤«¤é¤ÏÂà¤¯°ìÊý¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Î´°À®·Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ì²ð¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡¢¶²¤ë¤Ù¤¡Ö½ÐÀ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï±¦Íã¤Ç¤âº¸Íã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¸¢ÎÏÍß¡ÊÍã¡Ë¤À¡É
¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÎÆü»Þ»á¤òÃÎ¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì»Å»öÇ®¿´¤Ç¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê»ÙÇÛ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÉ¾¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¸¢ÎÏÍß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæÀî»á¡Ë
¡¡Á°½Ð¤Î¥Õ¥¸¸µÌò°÷¤â¡¢
¡ÖÆü»Þ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü»Þ¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ¤È¤«Æ±Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï±¦Íã¤Ç¤âº¸Íã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¸¢ÎÏÍã¡ÊÍß¡Ë¤À¡É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÍèÎò¤ò¾Ü¤·¤¯¤¿¤É¤ë¤Û¤É¡¢´ÊÃ±¤Ë¸¢ÎÏ¤òÅê¤²½Ð¤¹¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
É½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¤¬¡È¤É¤¦¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤ÈËÜ¿Í¤Ë¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡È¤ªÁ°¤é¤¬¼¤á¤í¡É¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÊÔ¤Ç¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Âð¤Ç±óÆ£Éû²ñÄ¹¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤òÌä¤¤¼Á¤¹¤È¡¢É½¾ð¤¬°ìÊÑ¡£Å·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¹Í¤¨¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡Ä¡Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¼ÃüÍî¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥Õ¥¸¸µ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎµÈÌî²Å¹â»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Öº£¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ÏÆ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤¬¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¤òµí¼ª¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥Õ¥¸¤ÎÂç³ô¼ç¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤Ï2·î3ÆüÉÕ¤ÇÆü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤ò¥Õ¥¸¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆÈºÛ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ×µá¤òÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¥Õ¥¸¤Î¼Ò°÷¤Ï¡ÈÊ¸½Õ¤Ò¤É¤¤¡È¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµçÃÏ¤Ë¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤â¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâÉô¤ÎÀ¼¤ä¡¢Æü»Þ»á¤¬Âà¿Ø¤·¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯2·î13Æü¹æ ·ÇºÜ