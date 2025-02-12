¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ô²Á¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¼Ò°÷¤â¡ÖÉÔ²Ä²ò¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×
ÁûÆ°Á°¤Î³ô²Á¤òÄÉ¤¤±Û¤·¡Ä¡Ä
¡¡À¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤«¤é¡¢´û¤Ë2¥«·î¶á¤¯¤¬¤¿¤Ä¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡×¤Ê¤É¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÉÔÁ´¤òÏªÄè¤·Â³¤±¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥Õ¥¸¤Ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿14Ëç¡Û¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¡É¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡¡¡ÖÆü»Þµ×¡×¤¬½»¤Þ¤¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÂç¹ëÅ¡
¡Ö°ì¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤ÎÊóÆ»¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î³ô¤¬¡¢1·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤é¹âÆ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢³ô²Á¤Î¿ä°Ü¤òÄ´¤Ù¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡£Âç±ê¾å¤·¤¿¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤ÎÁ°¸å¤«¤é¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö10»þ´ÖÄ¶²ñ¸«¡×¤ò·Ð¤Æ¤â¿¤ÓÂ³¤±¡¢2·î10Æü¤Þ¤Ç¤Ë1000±ß°Ê¾å¤Î¾å¤¬¤êÉý¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Àè¤Î¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦ëÃ¡Ê¤¤¤Ö¤«¡Ë¤ë¡£
¡ÖÌ±Êü5¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¦¥Á¤Ï³ô²Á¤¬Ä¹Ç¯¿¤ÓÇº¤ß¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈTBS¤Ë»þ²ÁÁí³Û¤Ç¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤ä4°Ì¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤äTBS¤Ë¤âÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÉÔ²Ä²ò¤È¸À¤¦¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡¡·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤Ï¡¢Æ±HD¤Î¡ÖPBR¡×¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¤ËÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖPBR¤È¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ä¹â¤«³ä°Â¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é1°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤³¤Î¿ô»ú¤¬¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ç¤ÏÌó0.6¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï1Ëü±ßÆþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤¬6000±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¡×
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ë¼ÐÍÛ»º¶È¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨¤ÁPBR¤âÄã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¿¹±Ê»á¡Ë
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢³°»ñ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤¬³°»ñ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤ò20¡óÌ¤Ëþ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÊüÁ÷Ë¡¤Ê¤É¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°»ñ¤ËÂ¿¤¤¡ÈÊª¸À¤¦³ô¼ç¡É¤Î±Æ¶Á¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êPBR1Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ð±Ä¤¬²þ³×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¡±¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñÆâÅê»ñ²È¤â¡¢Íî¤ÁÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤¢¤¨¤Æ¶¯¤¯·Ð±Ä²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤Û¤É¤Îµ¤³µ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐÊüÃÖ¾õÂÖ¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤¹¡£³ô²Á¤ò¾å¤²¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤Ç¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Åê»ñ²È¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÈ¾¤ÐÄü´Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
·Ð±Äºþ¿·¤Î´üÂÔ´¶¤¬
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬ÈéÆù¤Ë¤â¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Èº£¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾åÁØÉô¤Ï°ìÁÝ¤¹¤Ù¤¡É¤È¤ÎÀ¤ÏÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë·Ð±Äºþ¿·¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿PBR¤â1°Ê¾å¤Ë¡ÈÀµ¾ï²½¡É¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤ëÅê»ñ²È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¿¹±Ê»á¡Ë
¡¡PBR¤¬1°Ê¾å¤ËÌá¤ë¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Åê»ñ²È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÎÀî¸ý¹¨Ç·»á¤Ï¤³¤¦ÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¯Í¥½¨¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤ËÂå¤ï¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡¢½ê´ü¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¿Í»ö²þ³×¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÄøÅÙ¡¢·ü°Æ»ö¹à¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á¿Ä¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÏ¢µ»ö¡Ú¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤â¥É¥é¥Þ½Ð±é¸«Á÷¤ê¡ª¡×¡¡¿ÊÂà¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤é¤¬¼¤á¤í¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¥Õ¥¸¡¦Æü»Þµ×»á¤¬¼ÒÆâ¤ËÍ¿¤¨¤ëº®Íð¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Õ¥¸¤Î¥É¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆü»Þµ×¡Ê¤Ò¤¨¤À¤Ò¤µ¤·¡Ë¡¦¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤¬¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ä¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤â¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸½ºß¤ÎÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯2·î20Æü¹æ ·ÇºÜ