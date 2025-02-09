DeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡×
¡¡DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤ÏÂè2¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥±¥¬¿Í¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥×¥é¥óÄÌ¤êÂè2¥¯¡¼¥ë¤â½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡£Å·¸õ¤¬¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢µÞî±¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤Í¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤Í¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¡¼¥ë¤«¤é¤ÏÎý½¬»î¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤â¤¦1¸Ä¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ãæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×Á÷¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Î¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤È¤«¡¢»î¹ç´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤ÏÂè2¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥±¥¬¿Í¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥×¥é¥óÄÌ¤êÂè2¥¯¡¼¥ë¤â½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡£Å·¸õ¤¬¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢µÞî±¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤Í¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤Í¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¡¼¥ë¤«¤é¤ÏÎý½¬»î¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤â¤¦1¸Ä¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ãæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×Á÷¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Î¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤È¤«¡¢»î¹ç´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë