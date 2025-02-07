¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤â²ÄÇ½¡ªÂ¿µ¡Ç½¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¾È¼Í¤È¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ëÁàºî¤Î2ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡ÖMA-WPR15BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ë¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾È¼Í·Á¾õ¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥ì¡¼¥¶¡¼µ¡Ç½¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇÂç3ÂæÆ±»þ¤ËÁàºî²ÄÇ½¤À¡£
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¥Þ¥¦¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë
¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥Þ¥¦¥¹µ¡Ç½¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤À¡£ÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤¦²ñµÄ¡¦¹Ö±é¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²èÌÌ¶¦Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤²Õ½ê¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥«¡¼¥½¥ëÁàºî¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¦¥¹µ¡Ç½ÅëºÜ
ÉÕÂ°¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²èÌÌÆâ¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤òÉ½¼¨¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥«¡¼¥½¥ë°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½
¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶õÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤¬Áàºî¤Ç¤¤ë¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê¥«¡¼¥½¥ë·Á¾õ¤«¤éÁª¤Ù¤ë
¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢¥º¡¼¥àµ¡Ç½¡¢ÎØ¤Ã¤«µ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ¡Ç½¤ò²èÌÌ¶¦Í»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£ºÇÂç3Âæ¤ÇÆ±»þ¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë
1¤Ä¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇÂç3Âæ¤Þ¤ÇÆ±»þ¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¢¨2ÂæÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊÌÇä¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò²èÌÌ¶¦Í»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇºÇÂç30mÄÌ¿®
ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È¤ËÉÕÂ°¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÁÞ¤·¹þ¤ó¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡£
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼µ¡Ç½
¥ì¥Ã¥É¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÌó6ÇÜÌÀ¤ë¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤ä²ñµÄ¼¼¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â
¥×¥ì¥¼¥ó¥½¥Õ¥È¤Î¿Ê¤à¡¦Ìá¤ë¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ç¼ê¸µ¤ò¸«¤º¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£½¼ÅÅ¼°¤ÇºÇÄ¹15»þ´Ö»È¤¨¤ë
USB½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤ÏÉÔÍ×¤À¡£
¢£·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¼°¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
»×¤ï¤ÌÊ¶¼º¤òËÉ»ß¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢£¥Ý¡¼¥Á¡¦½¼ÅÅÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕÂ°
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Windows¡¦MacÎ¾ÂÐ±þ
Windows¡¦MacÎ¾Êý¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£PSC¥Þ¡¼¥¯Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¾ÃÈñÀ¸³èÍÑÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖPSC¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¾Æþ¤ìÂÐ±þÉÊ
³Ø¹»Ì¾¤òÆþ¤ì¤ÆÈ÷ÉÊ´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢´ë¶ÈÌ¾¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÈÎÂ¥ÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£2WAY¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¹ÁàºîÂÐ±þ¡Ë¡ÖMA-WPR15BK¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¡Ü¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÅëºÜ¡ªÍë¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
¡¦²ÈÅÅ¤ä¤ªÉô²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ë¡ª¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬Æ°¤¯NFC¥¿¥°
¡¦¡Ú¼ÒÄ¹¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¿·¤¿¤Ë²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ë»²Æþ¡ªAnker Solix XJ¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«³«»Ï
¡¦ºÇÂç10m¤Þ¤ÇÄ¹¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡ªÄ¾ÀþÅª¤ÊÇÛÀþºî¶È¤ËºÇÅ¬¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÄÌÀþ¥ï¥¤¥ä¡¼
¡¦¾®·¿¤Ê¤¬¤é¹â½ÐÎÏ¡ª¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ13W¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼³ÈÀ¼´ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¥Þ¥¦¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë
¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥Þ¥¦¥¹µ¡Ç½¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤À¡£ÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤¦²ñµÄ¡¦¹Ö±é¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²èÌÌ¶¦Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤²Õ½ê¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥«¡¼¥½¥ëÁàºî¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¦¥¹µ¡Ç½ÅëºÜ
ÉÕÂ°¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²èÌÌÆâ¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤òÉ½¼¨¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥«¡¼¥½¥ë°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½
¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶õÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤¬Áàºî¤Ç¤¤ë¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê¥«¡¼¥½¥ë·Á¾õ¤«¤éÁª¤Ù¤ë
¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥óÊÑ¹¹¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢¥º¡¼¥àµ¡Ç½¡¢ÎØ¤Ã¤«µ¡Ç½¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ¡Ç½¤ò²èÌÌ¶¦Í»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£ºÇÂç3Âæ¤ÇÆ±»þ¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë
1¤Ä¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇÂç3Âæ¤Þ¤ÇÆ±»þ¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¢¨2ÂæÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊÌÇä¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò²èÌÌ¶¦Í»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇºÇÂç30mÄÌ¿®
ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎUSB¥Ý¡¼¥È¤ËÉÕÂ°¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÁÞ¤·¹þ¤ó¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡£
¢£¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼µ¡Ç½
¥ì¥Ã¥É¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÌó6ÇÜÌÀ¤ë¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤ä²ñµÄ¼¼¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â
¥×¥ì¥¼¥ó¥½¥Õ¥È¤Î¿Ê¤à¡¦Ìá¤ë¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ç¼ê¸µ¤ò¸«¤º¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£½¼ÅÅ¼°¤ÇºÇÄ¹15»þ´Ö»È¤¨¤ë
USB½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤ÏÉÔÍ×¤À¡£
¢£·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼¼°¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼
»×¤ï¤ÌÊ¶¼º¤òËÉ»ß¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¢£¥Ý¡¼¥Á¡¦½¼ÅÅÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕÂ°
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Windows¡¦MacÎ¾ÂÐ±þ
Windows¡¦MacÎ¾Êý¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£PSC¥Þ¡¼¥¯Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ
¾ÃÈñÀ¸³èÍÑÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖPSC¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¾Æþ¤ìÂÐ±þÉÊ
³Ø¹»Ì¾¤òÆþ¤ì¤ÆÈ÷ÉÊ´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢´ë¶ÈÌ¾¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÂÍÑÅª¤ÊÈÎÂ¥ÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£2WAY¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¹ÁàºîÂÐ±þ¡Ë¡ÖMA-WPR15BK¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¡Ü¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÅëºÜ¡ªÍë¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
¡¦²ÈÅÅ¤ä¤ªÉô²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ë¡ª¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬Æ°¤¯NFC¥¿¥°
¡¦¡Ú¼ÒÄ¹¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¿·¤¿¤Ë²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ë»²Æþ¡ªAnker Solix XJ¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«³«»Ï
¡¦ºÇÂç10m¤Þ¤ÇÄ¹¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡ªÄ¾ÀþÅª¤ÊÇÛÀþºî¶È¤ËºÇÅ¬¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÄÌÀþ¥ï¥¤¥ä¡¼
¡¦¾®·¿¤Ê¤¬¤é¹â½ÐÎÏ¡ª¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ13W¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼³ÈÀ¼´ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼