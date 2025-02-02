VAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó / Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
VAIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎVAIO PC¤ò¹ØÆþ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯5,000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5,000±ß¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÖVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏVAIO SX14-R¡¦SX12¡¦S13¡¦F16¡¦F14¤Î5¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤ë·¿Ì¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ß¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆü¡¹¤ÎPCºî¶È¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¤ÎÎÏ¤ÇÁû²»¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Î¥¤¥º¤À¤±¤ò½üµî¤¹¤ë¡ÖAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡×Åù¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¦²ñµÄ¤Ø¤â±ß³ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Î²£¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÙÃì¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö100-SPSTN07M¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¢£²ÈÅÅ¤ä¤ªÉô²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ë¡ª¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬Æ°¤¯NFC¥¿¥°
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÄÌ¿®¤Ç¤¤¿¤ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëNFC¥¿¥°¡ÖMM-NFCT100¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Wi-Fi¤äBluetooth¤ÎON/OFF¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÅ·µ¤¡¦¤ªÎÁÍý¡¦¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤âNFCÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò½ñ¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Çµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥·¡¼¥ë¤À¡£ÂçÍÆÎÌ100ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎURL¤ò¥¿¥°¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ï¤¬¤¤ËÅ½¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ÈÎÂ¥ÉÊ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤À¡£¥¿¥°¤Î¾ðÊó¤Ï¾å½ñ¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆâÍÆ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£VAIO PC¹ØÆþ¤ÇºÇÂç1.5Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ªVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
VAIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎVAIO PC¤ò¹ØÆþ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯5,000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5,000±ß¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÖVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏVAIO SX14-R¡¦SX12¡¦S13¡¦F16¡¦F14¤Î5¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤ë·¿Ì¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ß¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆü¡¹¤ÎPCºî¶È¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¤ÎÎÏ¤ÇÁû²»¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Î¥¤¥º¤À¤±¤ò½üµî¤¹¤ë¡ÖAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡×Åù¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¦²ñµÄ¤Ø¤â±ß³ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ªÅ·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Î²£¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÙÃì¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö100-SPSTN07M¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª ¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¡Ö¥À¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤äÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¡Ö´Å¤¯¤Æ¤·¤¢¤ï¤» ¥Á¥ç¥³de¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¡¦¿¹±ÊÀ½²Û¡ÖÇò¤¤¥À¡¼¥¹¡×¤Î3²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦³»ÄÍ½ÓÉ§¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥ª¥ì¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ö¥·¥ç¥³¥éÀ¸¤É¤é¾Æ¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¢£USB¥Ï¥Ö¤¬ÉÕ¤USB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë 1m
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥Ï¥Ö¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÜÂ³µ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éUSB Type-C¤ò2¥Ý¡¼¥È¤ÎÁýÀß¤¬²ÄÇ½¤ÊUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡Ö400-HUBC34¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë2¥Ý¡¼¥ÈUSB¥Ï¥Ö¤À¡£USB Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Type-C¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£USB 5Gbps¡ÊUSB 3.2 Gen1¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿2¥Ý¡¼¥ÈUSB¥Ï¥Ö¤À¡£USB PD¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éUSBµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ÊPD 100W¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ92W¤ËÂÐ±þ¡ËUSB¥Ï¥Ö¤ÈType-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜÂ³µ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥È¤òÁýÀß²ÄÇ½¤À¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ½¤ì¤ë¡ªÈ¿¼ÍËÉ»ß±Õ¾½ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à
¡¦USB PDµ¬³Ê¡¢ºÇÂç100W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡ª¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¤ÎAC½¼ÅÅ´ï
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¡ª±Õ¾½²èÌÌÉÕ¤¡¢Â¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¥ÛÍÑUSB¥á¥â¥ê
¡¦¹âÆ©ÌÀ¤ÇÊ¸»ú¤¯¤Ã¤¤ê¡ª¥Õ¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥«¥Ð¡¼
¡¦È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡ª¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖFMV Note C¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢FMV¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ
¢£²ÈÅÅ¤ä¤ªÉô²°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ë¡ª¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬Æ°¤¯NFC¥¿¥°
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÄÌ¿®¤Ç¤¤¿¤ê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ëNFC¥¿¥°¡ÖMM-NFCT100¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Wi-Fi¤äBluetooth¤ÎON/OFF¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÅ·µ¤¡¦¤ªÎÁÍý¡¦¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤âNFCÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò½ñ¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Çµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥·¡¼¥ë¤À¡£ÂçÍÆÎÌ100ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎURL¤ò¥¿¥°¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¤Ï¤¬¤¤ËÅ½¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢ÈÎÂ¥ÉÊ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤À¡£¥¿¥°¤Î¾ðÊó¤Ï¾å½ñ¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆâÍÆ¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£VAIO PC¹ØÆþ¤ÇºÇÂç1.5Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ªVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
VAIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎVAIO PC¤ò¹ØÆþ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯5,000±ß¡Á1Ëü±ß¡Ê³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5,000±ß¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÖVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏVAIO SX14-R¡¦SX12¡¦S13¡¦F16¡¦F14¤Î5¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤ë·¿Ì¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ß¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆü¡¹¤ÎPCºî¶È¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¤ÎÎÏ¤ÇÁû²»¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥Î¥¤¥º¤À¤±¤ò½üµî¤¹¤ë¡ÖAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡×Åù¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¦²ñµÄ¤Ø¤â±ß³ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ªÅ·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Î²£¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÙÃì¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö100-SPSTN07M¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯·¿¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¢£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª ¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¡Ö¥À¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤äÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¡Ö´Å¤¯¤Æ¤·¤¢¤ï¤» ¥Á¥ç¥³de¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡×¡¦¿¹±ÊÀ½²Û¡ÖÇò¤¤¥À¡¼¥¹¡×¤Î3²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦³»ÄÍ½ÓÉ§¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¥·¥ç¥³¥é¥ª¥ì¤ä¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥Á¥ç¥³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ö¥·¥ç¥³¥éÀ¸¤É¤é¾Æ¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¢£USB¥Ï¥Ö¤¬ÉÕ¤USB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë 1m
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥Ï¥Ö¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÜÂ³µ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éUSB Type-C¤ò2¥Ý¡¼¥È¤ÎÁýÀß¤¬²ÄÇ½¤ÊUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡Ö400-HUBC34¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë2¥Ý¡¼¥ÈUSB¥Ï¥Ö¤À¡£USB Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Type-C¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£USB 5Gbps¡ÊUSB 3.2 Gen1¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿2¥Ý¡¼¥ÈUSB¥Ï¥Ö¤À¡£USB PD¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éUSBµ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ÊPD 100W¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ92W¤ËÂÐ±þ¡ËUSB¥Ï¥Ö¤ÈType-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÜÂ³µ¡´ï¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥È¤òÁýÀß²ÄÇ½¤À¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ½¤ì¤ë¡ªÈ¿¼ÍËÉ»ß±Õ¾½ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à
¡¦USB PDµ¬³Ê¡¢ºÇÂç100W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡ª¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È»ÅÍÍ¤ÎAC½¼ÅÅ´ï
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¡ª±Õ¾½²èÌÌÉÕ¤¡¢Â¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¥ÛÍÑUSB¥á¥â¥ê
¡¦¹âÆ©ÌÀ¤ÇÊ¸»ú¤¯¤Ã¤¤ê¡ª¥Õ¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥«¥Ð¡¼
¡¦È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡ª¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖFMV Note C¡×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢FMV¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ