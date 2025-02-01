¡Úºë¶Ì¡¦È¬Ä¬¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡Û¡ÖÁ°¤«¤éÊµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¡Ä¡×¶áÎÙ½»Ì±¤é¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡¡¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Î¥Ò¥Ó¤ÏÍ½Ãû¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡1·î28Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤¬´ÙË×¤·¡¢¤½¤Î·ê¤Ë2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ï¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿70Âå±¿Å¾¼ê¤Îµß½Ð¤ò·üÌ¿¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·ê¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Çºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¡£È¯À¸¤«¤é´Ý4Æü¤¬²á¤®¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ±¿Å¾¼ê¤Ï·ê¤ËÍî¤Á¤¿¥È¥é¥Ã¥¯Æâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½¾ì¶áÊÕ¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥Ó³ä¤ì¡×¤Î¿ô¡¹¡Ä¥È¥é¥Ã¥¯Äß¤ê¾å¤²Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì
¡Ö»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿Åö½é¤ÏÄ¾·Â¤ª¤è¤½10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î·ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ç29ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë´ÙË×¤¬µ¯¤¡¢30Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î·ê¤Î´Ö¤ÎÏ©ÌÌ¤âÊøÍî¤·¤ÆÂç¤¤Ê1¤Ä¤Î·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éý¤ÏºÇÂç¤Ç¤ª¤è¤½40¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤Ë¤Ï¡¢½Åµ¡¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢·ê¤«¤éÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¹©»ö¤òÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡´ÙË×»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¿¼¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÃæ¤Ë¤¢¤ë²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Î·ê¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÃÏÃæ¤Ë¶õÆ¶¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤òÄÌ¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î½Å¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ºÏ©ÌÌ¤¬´ÙË×¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼¿åÆ»´É¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬50Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ºÅö²Õ½ê¤Ï¤Þ¤À42Ç¯¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¤Î¤ÏÏ·µà²½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²¼¿å¤ÇÀ¸¤¸¤¿Î²²½¿åÁÇ¤¬¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ÆÎ²»À¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÉå¿©¤µ¤»¤¿±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ºÅö²Õ½ê¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤éÎ²²½¿åÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÉåÇÔ¤òÁá¤á¤¿Í×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±µ¼Ô¡Ë
¡¡´ÙË×¸½¾ì¤Ç¤ÏÇËÂ»¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤«¤é²¼¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µß½õ¤òË¸¤²¤ë¤¿¤á¡¢Î®Æþ¤¹¤ë²¼¿å¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¸©¤Ï½ÕÆüÉô»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥ó¥×¾ì¤Ç¡¢±ø¿å¤ò±öÁÇ¤Ç¾ÃÆÇ¤·¤Æ¤«¤é²ÏÀî¤Ø¤Î¶ÛµÞÊüÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÎÙ12¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤¤Ê¤É²¼¿åÆ»¤ÎÍøÍÑ¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡Ö²¼¿å¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÏ©ÌÌ¤ËµµÎö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤ÏµµÎö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ÎÍ½Ãû¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¼þ°Ï¤ÎÏ©ÌÌ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇËèÆüÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ö¸Î¤È´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡Ö¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¤¤ì¤¤¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Å²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢åºÎï¤ÊÏ©ÌÌ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ï»ö¸Î¤ÎÍ½Ãû¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºë¶Ì¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊøÍî¤·¤¿²Õ½ê¤ò´Þ¤à1500Ê¿ÊÆ¤ÎÀÚºï¹©»ö¤ò2023Ç¯3·î3Æü¤«¤é9·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤«¤éÌó10¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òºï¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÄ¾¤¹ºî¶È¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¼«ÂÎ¤¬Ç®¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ËÜ·ï¤ÎÊøÍî¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ»Ï©´Ä¶²Ý¡Ë
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÆ÷¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÄÌ¤ë¤È²¼¿å¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤»þ¤Ë²¼¿å¤Î½¤¤¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«½¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
¡¡Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«Ä´ºº¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð»ö¸Î¤ÏÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸©¤Î²¼¿åÆ»»ö¶È²Ý¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Äê´ü¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê´É¤Ë¤Ï¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤²Õ½ê¤Ë¤Ïµ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Éå¿©¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£³ºÅö²Õ½ê¤Î¸¡ºº¤Ï2022Ç¯1·î¡Á2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥á¥é¤òºÜ¤»¤¿Á¥·¿¤Îµ¡ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉå¿©¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«ÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤È¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¼¿åÆ»´É¤ÏËèÆüÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÁáµÞ¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î¸¡ºº¤«¤é3Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Åö³º²Õ½ê¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£´ÙË×¤Î¸¶°øµæÌÀ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Åìµþ,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó