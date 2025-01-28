Ì¡²èÊÔ½¸Éô¡¢ÉÔ¼êºÝ¤¬Â³¤¼Õºá¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ç¤¤º¸¶ºî¼Ô¤Î¿®Íê¤Ê¤¯¤¹¹Ô°Ù¡ÄÌ¡²èÇÛ¿®Ää»ß
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ì¤Î¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤ÊÔ½¸Éô¤Ï28Æü¡¢Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø²ñÄ¹¡¢¿ÀÆî¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§Äáµµ¤Þ¤è¡¢ºî²è¡§¥·¥ç¥ª¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸ÉôÂ¦¤Ë¤è¤ëÃø¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ì¡²è¤òÇÛ¿®Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÊÔ½¸Éô¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¤âÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤²¦»Ò¤ÎÌ»Æþ¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¸¶ºî¼Ô¤ËµöÂú¤òÆÀ¤º¡¢ÇÛ¿®¥Ç¡¼¥¿¤òÀ©ºî¤·¸¢Íø¿¯³²¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇÛ¿®Ää»ß¤·¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÔ½¸Éô¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡ÄÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ø¤¤¤é¤Ê¤¤²¦»Ò¤ÎÌ»Æþ¤ê¡Ù
¡¡º£²ó¤ÎÇÛ¿®Ää»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡Ø²ñÄ¹¡¢¿ÀÆî¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÛ¿®¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡£
¡¡¡ÖÇÛ¿®Ää»ß¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÔ½¸Éô¡Ë¤¬¡¢Ãø¼ÔÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÍè²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹¹¤Ë¡¢¸¶ºî¥³¥ó¥ÆÃ´Åöºî²ÈÍÍ¤Ø¤´Äó¼¨¤·¤¿Åö½é¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¤ªÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¸¶ºî¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤êBL¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ²áÄø¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸¶ºî¼ÔÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ëÂÐ±þ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÔ½¸ÉôÂ¦¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°½Ò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¤Þ¤¿ºî²èÃ´Åöºî²ÈÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÎÂÐ±þÉÔÂ¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸ÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¹¤Î°Ý»ý¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®Ää»ß¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Öºî²ÈÍÍ¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¡¢¤´´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÎÉÔÈ÷¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢»ö¶ÈµÚ¤ÓÂÎÀ©¤òÁ´¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇÛ¿®Ää»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡Ø²ñÄ¹¡¢¿ÀÆî¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÛ¿®¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡£
¡¡¡ÖÇÛ¿®Ää»ß¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÔ½¸Éô¡Ë¤¬¡¢Ãø¼ÔÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÍè²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹¹¤Ë¡¢¸¶ºî¥³¥ó¥ÆÃ´Åöºî²ÈÍÍ¤Ø¤´Äó¼¨¤·¤¿Åö½é¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¤ªÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¸¶ºî¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤êBL¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ²áÄø¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸¶ºî¼ÔÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ëÂÐ±þ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÔ½¸ÉôÂ¦¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°½Ò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¤Þ¤¿ºî²èÃ´Åöºî²ÈÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÎÂÐ±þÉÔÂ¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸ÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¹¤Î°Ý»ý¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®Ää»ß¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Öºî²ÈÍÍ¡¢ÆÉ¼ÔÍÍ¡¢¤´´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¿¤ÆÆÉ¤ß¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÎÉÔÈ÷¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢»ö¶ÈµÚ¤ÓÂÎÀ©¤òÁ´¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£