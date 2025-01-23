広島東洋カープが２３日、２０２５年度春季キャンプの参加メンバーを発表した。



※春季日南キャンプ（天福球場）



期 間：２月１日（土）～２月１１日（火・祝）

【休日】７日（金）



＜参加メンバー＞

監 督／新井(貴)

コーチ／ 藤井(彰)・赤松・三好・朝山・小窪・菊地原・永川・石原(慶)・野村

投 手／森浦・大瀬良・森・常廣・森下・床田・栗林・黒原・益田・佐藤(柳)・滝田・高橋(昂)・塹江・鈴木(健) ・ドミンゲス・島内・松本(竜)・河野・斉藤・アドゥワ・岡本・玉村・ハーン

捕 手／坂倉・持丸・清水

内野手／矢野・小園・堂林・菊池(涼)・林・渡邉・韮澤・仲田・内田・山足・佐藤(啓)・モンテロ・二俣

外野手／秋山・中村(健)・末包・田村(俊) ・ファビアン・中村(奨)・中村(貴)





※春季沖縄キャンプ（沖縄市野球場＜コザしんきんスタジアム＞）期 間：２月１３日（木）～２月２６日（水）【休日】１２日（水）・１７日（月）・２１日（金）＜参加メンバー＞ 未定※春季キャンプ 由宇／日南（東光寺・天福）◆広島キャンプ（由宇練習場・大野練習場）期 間：２月１日（土）～２月６日（木）◆日南(東光寺/天福)キャンプ期 間：２月８日（土）～２月２５日（火）【休日】１３日（木）・１７日（月）・２１日（金）＜参加メンバー＞監 督／高(信)コーチ／福地・東出・廣瀬・新井(良)・高橋(建)・横山・倉・畝・小林(幹)・迎投 手／大道・中粼・髙(太)・ケムナ・赤塚・長谷部・遠藤・菊地(ハ)・日髙・杉田・小船・辻・竹下・杉原・小林(樹)・デロスサントス(練習生)捕 手／會澤・石原(貴)・磯村・髙木・安竹内野手／羽月・上本・田中(広)・佐々木(泰)・前川・ラミレス・メヒア(練習生)外野手／野間・宇草・松山・久保・大盛・名原・ロベルト（２０２５年１月２３日）