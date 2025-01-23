Jリーグ、マテウス多すぎ問題…2025シーズンの「全マテウス」まとめ
名古屋グランパスは22日、10番をつけるFWマテウス・カストロが1年半ぶりに復帰したことを発表した。
近年、Jリーグでは年々増加している「マテウス」の名を持つ選手。今回のマテウス・カストロ帰還によりその数は10人を超えている。
そこで、2025シーズンのJリーグでプレーする全マテウス、ほぼマテウスをまとめてみた（※2025年1月22日時点）。
浦和レッズのマテウス（柏から移籍）
登録名：マテウス・サヴィオ
本名：マテウス・ゴンサウヴェス・サヴィオ
生年月日：1997年4月15日（27歳）
ポジション：MF（攻撃的MF）
東京ヴェルディのマテウス
登録名：マテウス
本名：マテウス・カウデイラ・ヴィドット・ジ・オリヴェイラ
生年月日：1993年4月10日（31歳）
ポジション：GK
横浜F・マリノスのマテウス
登録名：ヤン・マテウス
本名：ヤン・マテウス・サントス・ソウザ
生年月日：1998年9月4日（26歳）
ポジション：FW（ウィンガー）
清水エスパルスのマテウス（新加入）
登録名：マテウス・ブエノ
本名：マテウス・ブエノ・バチスタ
生年月日：1998年7月30日（26歳）
ポジション：MF（ボランチ）
名古屋グランパスのマテウス（復帰）
登録名：マテウス・カストロ（元マテウス）
本名：マテウス・ドス・サントス・カストロ
生年月日：1994年9月11日（30歳）
ポジション：FW（ウィンガー）
ヴィッセル神戸のマテウス
登録名：マテウス・トゥーレル
本名：マテウス・ソアレス・トゥーレル
生年月日：1999年3月10日（25歳）
ポジション：DF（センターバック）
ベガルタ仙台のマテウス
登録名：マテウス・モラエス
本名：マテウス・ソウザ・モラエス
生年月日：2001年3月6日（23歳）
ポジション：DF（センターバック）
ヴァンフォーレ甲府のマテウス（富山から移籍）
登録名：マテウス・レイリア
本名：マテウス・レイリア・ドス・サントス
生年月日：1995年1月22日（29歳）
ポジション：FW（センターフォワード）
ジュビロ磐田のマテウス
登録名：マテウス・ペイショット
本名：マテウス・ヴィエイラ・カンポス・ペイショット
生年月日：1995年11月16日（29歳）
ポジション：FW（センターフォワード）
V・ファーレン長崎のマテウス
登録名：マテウス・ジェズス（元マテウス）
本名：マテウス・ソウザ・デ・ジェズス
生年月日：1997年4月10日（27歳）
ポジション：MF（攻撃的MF）
大分トリニータのほぼマテウス
登録名：ペレイラ（※ブラジル時代はマテウス・ペレイラ）
本名：マテウス・ソウザ・ペレイラ
生年月日：1997年1月31日（27歳）
ポジション：DF（センターバック）
計11名、全員がブラジル人。どのマテウスが今季Jリーグで一番活躍するのか注目したい。