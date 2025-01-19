¡ÖµåÂ®Äã²¼¤Î¸¶°øÊ¬ÀÏ¤È¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¥×¥é¥ó¡×¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¸õÊäµåÃÄ¤Ë²Ý¤·¤¿¡í½ÉÂê¡í
¢¡ 23ºÐ±¦ÏÓ¤¬MLBµåÃÄ¤Ë²Ý¤·¤¿½ÉÂê¤È¤Ï
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬1¼¡ÌÌÃÌÁ°¤Ë³ÆµåÃÄ¤Ø²Ý¤·¤¿"½ÉÂê"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Îºòµ¨¡¢¤Ê¤¼Â®µå¤ÎµåÂ®¤¬Äã²¼¤·¤¿¤«Ê¬ÀÏ¤·¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î½ÉÂê¤Ï23ºÐ¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÁ¥ÅÏ¹â¹»»þÂå¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ´´Éô¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤23ºÐ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï20µåÃÄ°Ê¾å¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î8µåÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç2¼¡ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬1¼¡ÌÌÃÌÁ°¤Ë³ÆµåÃÄ¤Ø²Ý¤·¤¿"½ÉÂê"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Îºòµ¨¡¢¤Ê¤¼Â®µå¤ÎµåÂ®¤¬Äã²¼¤·¤¿¤«Ê¬ÀÏ¤·¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î½ÉÂê¤Ï23ºÐ¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï20µåÃÄ°Ê¾å¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î8µåÃÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç2¼¡ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£