¥Õ¥¸º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù·çÀÊ¤Ë¤Û¤ó¤³¤ó¤«¤é¤âµ¿Ìä¡Ä¾¾ËÜ¿Í»ÖÁûÆ°¤Ç¤Ï¡ÖÀÅªÆ±°Õ¡×½ä¤ë¡ÈÀµÏÀ¡É¤¬ÏÃÂê
1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤È¸¤ÄÍ¹ÀÊÛ¸î»Î¤Î·çÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤Î·çÀÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ç23Ç¯6·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ñ¿©¸å¤Ë½÷À¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó9000Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ãæµï¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Áê¼¡¤¤¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤äµÙ»ß¤Ë¡£
ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæµï¤Ï1·î9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ô¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤ÏÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤ÏºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¤·¤«¤·1·î8ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÈï³²ÁêÃÌ¤òÂÐ±þ¤·¤¿1¿Í¤È¤·¤ÆÆ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÃæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºòÇ¯Íè¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò´Þ¤áÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤È¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤Î·çÀÊ¤ËX¤Ç¤Ïµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¶ì¸À¤¬¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Û¤ó¤³¤ó¡Ê61¡Ë¡£
¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡ÙÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿YouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢²¶¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡¦ÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¡Ö²±Â¬¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤¿¤«¤â¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²±Â¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÊóÆ»¤È¤«ÊüÁ÷¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¼çÄ¥¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÍÊªÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤³¤¦»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¿Í¡¢¤³¤Î¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£Æü½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Æ¡£ÅÄÂ¼½ß·¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë²±Â¬²±Â¬¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È½Ð¤»¤Ø¤ó¤«¤é²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Í¡¢²¶¤é¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤é¤½¤ÎÊý¤¬Åö»ö¼Ô¤ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¨¤¨¤·¡×
Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæµï¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÁûÆ°¤Î°·¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤â¼ÕºáÊ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÔÅö»ö¼Ô°Ê³°¤Î¼Ô¤Î´ØÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£¸å¡¢Æ±¶É¤¬¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·ÊóÆ»¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ä¡¢¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤¬·çÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ÈÈï³²½÷À¤Î´Ö¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð±é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÆ°×¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤â¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊóÆ»¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ä¸¤ÄÍÊÛ¸î»Î¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇÊóÆ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀÅªÆ±°Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÄ¥¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÅª¤ÊÆ±°Õ¤È¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¸¤ã¤¢¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿®Íê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡×¤ÈÄóµ¯¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤«¡¢ÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËËÜÅö¤Î¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤Ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÅªÆ±°Õ¤È¤¹¤ë¤«¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀµÏÀ¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ãæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£