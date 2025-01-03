Ìß¤¬¥ì¥ó¥Á¥ó£±Ê¬¤Ç¤Ä¤¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¤¬²è´üÅª¡õ¼ºÇÔ¥Ê¥·¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ËÃí°Õ¡ª¡×¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¥³¥ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤´ÈÓ¤ò¿æ¤«¤º¤Ë¤¹¤à¤«¤é¥é¥¯¤À¤·¡Ä¡Ä¤ªÀµ·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀË°¤¤ë¤Þ¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤¤µ¤Ê¬¡£
¤¦¤Á¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¾Æ¤²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¤ª¤â¤Á¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢100¡ó¤ª¤¤¤·¤¯²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òDAISO¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¡£
»ÔÈÎ¤Î³Ñ¤â¤Á¤¬¤Á¤ç¤¦¤É£±¸ÄÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÍÆ´ï¤È¡¢ÅòÀÚ¤êÍÑ¤Î¤Õ¤¿¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤È¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¤¢¤È¡¢³Ê»Ò¾õ¤Î¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÅò¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤ÐÊý¼°¡ª¡Ë¡£
»È¤¤Êý¤ÈÌÜ°Â»þ´Ö¤Ï¡¢ÍÆ´ïËÜÂÎ¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¡¹¤Ë»È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀâÌÀ½ñ¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©²¿Ê¬¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£¤Þ¤º¡¢»ÔÈÎ¤ÎÀÚ¤ê¤â¤Á¤ò£±¸ÄÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨£±¸Ä30¡Á50£ç¤Î¤ª¤â¤Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¸Ä50g¤Î³Ñ¤â¤Á¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¡¡
¤Ä¤®¤Ë¡¢¿åÎÌÌÜ°Â¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤¬¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Õ¤¿¤ò¤»¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ø¡Ä¡Ä
500W¤Ç£±Ê¬¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£500W¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÃÇ®¥à¥é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
£±Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅòÀÚ¤ê¤Õ¤¿¤òÁõÃå¡£ÀèÃ¼¤Î¥Ä¥á¤òÍÆ´ïËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤«¤Ö¤»¡¢»ý¤Á¼ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê·¹¤±¤ë¤È¡¢¤ªÅò¤À¤±¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤¬ÍÆ´ï¤ä¤Õ¤¿¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÈ¤¤Ç¿¨¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤ï¡Á¡ª¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ã¡ª¡ª¡ª
¤³¤ì¤Ï¥à¥¹¥á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ä¡Ä¸¤¿©¤¤¡¦´À¡Ë¡£
¤ª¤â¤Á¡¢¤Î¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Ï¤ß¤½½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª»¨¼Ñ´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æé¤Ç¼Ñ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤¹¤¤Ë¼Ñ¤¯¤º¤ì¤Æ¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ë¡ª
¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤Ë¥¤¥ó¡£ÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¤·¡¢¼ê·Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤äÌë¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ý¤â¤Á¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ÔÈÎ¤Î´Ý¤â¤Á¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï£±¸Ä30g¤Î´Ý¤â¤Á¡£Æ±ÍÍ¤ËÍÆ´ï¤Ë£±¸ÄÆþ¤ì¡¢ÌÜ°Â¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
500£×¤Ç£±Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¡ª
³Ú¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤ò¤«¤®¤Ä¤±¤Æ¡¢¥à¥¹¥³¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÀÚ¤ê¤Õ¤¿¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¥¸¥ã¡¼¥Ã¡ª¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¿åÀÚ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤Á¤é¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¡¢¾®³ØÀ¸¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤¹¤®´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê´À¡Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ê¤³¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¹õ¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ÅÌ£¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ü´Å¼ò¤ÇÂ¨ÀÊ¤ß¤¿¤é¤·É÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ê´Ý¤â¤Á¡¢¤¸¤Ä¤Ï½é¤á¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¤³¤Î¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤ò¾¯¤·Î¥¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¡¢500W¤Ç£²Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡££±¸Ä¤º¤Ä£²²ó²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤È»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Æ±»þ¤Ë£²¸Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤«¤â¡ª¡Ê¿©¤Ù¤¹¤®´í¸±!?¡¦¾Ð¡Ë
¤â¤¦£±¸Ä¡¢Çã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê!?
¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¹¥¤¡ª¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¡ÚDAISO¡Û¥ì¥ó¥Á¥óÌó1Ê¬¤Ç¡ª¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¡×¤¬ºî¤ì¤ë±½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª»î¤·¡Ú»Ä¤ê¤â¤Î¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Û
4¿ÍÊ¬¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ª3COINS¡Ö¥ì¥ó¥¸ÍÑ¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡×¤¬ÊØÍø¡Ú¾ø¤·ÌîºÚ¤â¡Û
¤¦¤Á¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¾Æ¤²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¤ª¤â¤Á¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢100¡ó¤ª¤¤¤·¤¯²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òDAISO¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¡£
¡ü¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡¡110±ß¡¿DAISO
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î³Ñ¤â¤Á¤¬¤Á¤ç¤¦¤É£±¸ÄÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÍÆ´ï¤È¡¢ÅòÀÚ¤êÍÑ¤Î¤Õ¤¿¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤È¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¤¢¤È¡¢³Ê»Ò¾õ¤Î¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÅò¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤ÐÊý¼°¡ª¡Ë¡£
»È¤¤Êý¤ÈÌÜ°Â»þ´Ö¤Ï¡¢ÍÆ´ïËÜÂÎ¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¡¹¤Ë»È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀâÌÀ½ñ¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©²¿Ê¬¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ »ÔÈÎ¤Î³Ñ¤â¤Á¤¬£±Ê¬¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡ª
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£¤Þ¤º¡¢»ÔÈÎ¤ÎÀÚ¤ê¤â¤Á¤ò£±¸ÄÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨£±¸Ä30¡Á50£ç¤Î¤ª¤â¤Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¸Ä50g¤Î³Ñ¤â¤Á¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¡¡
¤Ä¤®¤Ë¡¢¿åÎÌÌÜ°Â¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤¬¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Õ¤¿¤ò¤»¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ø¡Ä¡Ä
500W¤Ç£±Ê¬¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£500W¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÃÇ®¥à¥é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
£±Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅòÀÚ¤ê¤Õ¤¿¤òÁõÃå¡£ÀèÃ¼¤Î¥Ä¥á¤òÍÆ´ïËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤«¤Ö¤»¡¢»ý¤Á¼ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê·¹¤±¤ë¤È¡¢¤ªÅò¤À¤±¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤¬ÍÆ´ï¤ä¤Õ¤¿¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÈ¤¤Ç¿¨¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤ï¡Á¡ª¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ã¡ª¡ª¡ª
¤³¤ì¤Ï¥à¥¹¥á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ä¡Ä¸¤¿©¤¤¡¦´À¡Ë¡£
¤ª¤â¤Á¡¢¤Î¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Ï¤ß¤½½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª»¨¼Ñ´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æé¤Ç¼Ñ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤¹¤¤Ë¼Ñ¤¯¤º¤ì¤Æ¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ë¡ª
¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤Ë¥¤¥ó¡£ÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¤·¡¢¼ê·Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤äÌë¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¢ »ÔÈÎ¤Î´Ý¤â¤Á¤â¡¢£±Ê¬¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡ª
ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ý¤â¤Á¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ÔÈÎ¤Î´Ý¤â¤Á¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï£±¸Ä30g¤Î´Ý¤â¤Á¡£Æ±ÍÍ¤ËÍÆ´ï¤Ë£±¸ÄÆþ¤ì¡¢ÌÜ°Â¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
500£×¤Ç£±Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¡ª
³Ú¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤ò¤«¤®¤Ä¤±¤Æ¡¢¥à¥¹¥³¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÀÚ¤ê¤Õ¤¿¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¥¸¥ã¡¼¥Ã¡ª¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¿åÀÚ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤Á¤é¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¡¢¾®³ØÀ¸¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¹¥¤¤Ê¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤¹¤®´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê´À¡Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ê¤³¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¹õ¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ÅÌ£¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ü´Å¼ò¤ÇÂ¨ÀÊ¤ß¤¿¤é¤·É÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡Ê´Ý¤â¤Á¡¢¤¸¤Ä¤Ï½é¤á¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¤³¤Î¡Ö¤â¤Á¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÆ´ï¤ò¾¯¤·Î¥¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¡¢500W¤Ç£²Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡££±¸Ä¤º¤Ä£²²ó²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤È»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Æ±»þ¤Ë£²¸Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤«¤â¡ª¡Ê¿©¤Ù¤¹¤®´í¸±!?¡¦¾Ð¡Ë
¤â¤¦£±¸Ä¡¢Çã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê!?
¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Þ¤ë
¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¹¥¤¡ª¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡ÚDAISO¡Û¥ì¥ó¥Á¥óÌó1Ê¬¤Ç¡ª¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¡×¤¬ºî¤ì¤ë±½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª»î¤·¡Ú»Ä¤ê¤â¤Î¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Û
4¿ÍÊ¬¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ª3COINS¡Ö¥ì¥ó¥¸ÍÑ¥Ñ¥¹¥¿¥á¡¼¥«¡¼¡×¤¬ÊØÍø¡Ú¾ø¤·ÌîºÚ¤â¡Û