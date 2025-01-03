¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ÖÂçÇ¾Çò¼Á¤¬Îô²½¤¹¤ë¡×¾×·â¤Î¸¦µæ·ë²Ì
Ç¾¤¬ÉåÇÔ¤¹¤ë
¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø½ÐÈÇ¶É¤¬12·î2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ì¡×¤Ï¡Öbrain rot¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¾¤ÎÉåÇÔ¡×¤ÈÄ¾Ìõ¤µ¤ì¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²á¾ê¤Ë¾ÃÈñ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃÎÀ¤¬Îô²½¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï'23Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼Â¤Ë3ÇÜ°Ê¾å¤â»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬µÞÁý¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÒ¤±¡×¤Î¾õÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê´íµ¡´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¡×¤À¡£°ÍÂ¸¤Ï¡¢¼«³Ð¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¨¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤¬À¤³¦Åª¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤È¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¤ÎÀîÅçÎ´ÂÀ»á¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ°Õ¼±¤¬¤½¤Á¤é¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¿¸µ¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÏÇ¾¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÊý¤Ç²÷´¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´í¸±»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬SNS¤À¡£Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ê±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¡¢Ê¸¸À¤¬¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÅÏ¤¹¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¤ËÇ¾¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¡£¤½¤¦¤·¤¿´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢11·îËö¤Ë16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ëË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Î°û¼ò¤ò¶Ø¤¸¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡£¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀîÅç»á¡Ë
ÂçÇ¾Çò¼Á¤¬Ï·²½¤·¤Æ¤¤¤¿
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î°±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÎÇ½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÀîÅç»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀçÂæ»Ô¤Ç¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¤ËÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢³ØÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²ÈÄí¤Ç¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀîÅç»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤òMRI¤Ç¸¡ºº¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¹âÉÑÅÙ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÏÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÈ¯Ã£¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÇ¾Çò¼Á¤ÎÀ®Ä¹Äã²¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ÎÏ¢ÍíÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐÇ¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÅÅÀþÉôÊ¬¡£À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢ÂçÇ¾Çò¼Á¤ÎÎô²½¤¬¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÀîÅç»á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÇ¾¤â¸¡ºº¡£¤¹¤ë¤È¡¢20Âå¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÂçÇ¾Çò¼Á¤¬Ï·²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÀ¸¤Ë¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÌÌÃÌ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø¼«Âº¿´¤¬Äã¤¤¡Ù¡ØÉÔ°Â¡Ù¡ØÍÞ¤¦¤Ä·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ·òÊ¡»ã¾Ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1Æü¤ÎSNSÍøÍÑ»þ´Ö¤¬3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¡ÖÃ¦¥¹¥Þ¥Û¡×¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¶¨²ñÍý»ö¤Î¿¹²¼¾´Âç»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹È´¤¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÍÂ¸¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø°ÍÂ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦Â¸¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÈÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄÌÃÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬1Æü¤Ë¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤À¡£iPhone¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤«¤é¡¢Android¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖDigital Wellbeing¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¥«¡¼¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò²¿»þ´Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ë¡Ø²¿»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´í¸±¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤ò30Ê¬°Ê¾å¡¢¤Þ¤·¤Æ¿ô»þ´Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¿¹²¼»á¡Ë
¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÃ¦¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡Öº£Ç¯¤Ï´°àú¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤Þ¤º¤Ï5Ê¬¡¢10Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¸åÊÔµ»ö¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×£³¤Ä¤Î¾ì½ê¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂ»¡×¡×¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2024Ç¯12·î28¡¦2025Ç¯1·î4Æü¹æ¤è¤ê
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×£³¤Ä¤Î¾ì½ê¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂ»¡×