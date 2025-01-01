¡Ö»ä¤¬Àµ·î¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¡×10Áª¡ª ÄêÈÖ¤ÎÉ×ÉØ´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éµÁ»ÐËå¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¤Þ¤Ç
¿¦¾ì¤ÏµÙ¤ß¤À¤·¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë»Å»ö¥á¡¼¥ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£ÎóÅç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Û¥ê¥Ç¥¤¡£ÆüËÜ¹ñÌ±Á´°÷¡¢¤ªÀµ·î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤À¤«¤é¹¥¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»°Ëæ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¡ÖÉáÃÊ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÊ¡ÂÞ¤ä½éÇä¤ê¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Ìþ¤··Ï¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢É½¤ÈÎ¢¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤¬Âç·ù¤¤¤ÊºÊ¡×¤¬¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¬¼çºË¤¹¤ëÎø¿Í¡¦É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ªÇº¤ß¡¢¶òÃÔ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀµ·îÂç·ù¤¤ºÊ¡×³¦·¨¤Î¸ì¤ë¡¢¡Ö»ä¤¬Àµ·î¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¡×10Ï¢È¯¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÉ×¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¿©»öÃæ¤âÎ¹¹ÔÃæ¤â¥¹¥Þ¥Û»°Ëæ¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
ÊÝ°é±à¤¬¤Ê¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Ï¡È2É¤¤Î²ø½Ã¡É¤¬Ë½¤ì¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢»ä1¿Í¤Ç¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡£ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤²È¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÅßµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤ë1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥É¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡Ë
»ä¡ÖÂçÁÝ½ü¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤è¡×¢ªÉ×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
»ä¡Ö¤ªÅ·µ¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤³¤«½é·Ø¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¢ªÉ×¡ÖÊÌ¤Ë¿ÀÊ©¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×
»ä¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¢ªÉ×¡Ö²¶¤ÎÃëÈÓ¤Ï¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÆÂç¤´¤ß°Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ê¥«¥Û¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë
ÁÝ½ü¤Ï¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¡¢·ë¶ÉÂçÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¡¢Áë¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤ë¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ë¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª ºá°´¶¤Ç¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥ä¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦44ºÐ¡Ë
½é·Ø¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÌ¾Êª¤Î±·¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ø»²Æ»¶áÊÕ¤Î¤ªÅ¹¤ÏÃÏ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¸¶²ÁÎ¨¤¬Äã¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£²¶¡¢±ØÁ°¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÍýµÍ¤á¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÀµ·î¤Î¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤¬ÂæÌµ¤·¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥À¥À²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥È¥â¥ß¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë
¤ª¸È¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£Àµ·îµ¤Ê¬¹â¤á¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹â¤¤¤ª¶â½Ð¤·¤ÆÇã¤¦°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë
ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ªÁ°¤ÎÉãÊì¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¥Ê¥¨¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥¦¥Á¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤«¤é»äÎ©¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹ñÎ©¤Ê¤Î¤è¡Ù¡Ø¤¢¤é¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍ¥½¨¤Í¡£¤¦¤Á¤Ê¤ó¤«MARCH¤À¤«¤é¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ï¡Ù¤È¡¢F¥é¥ó»äÎ©Âç¤ËÄÌ¤¦Â©»Ò¤ò¸«²¼¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡£»ä¤ÏÊÌ¤ËÂ©»Ò¤ÎÂç³Ø¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤Ï1mm¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ê¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤â¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¿¤Ä¤Ç´î¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÉ×¤È¤Î´¶À¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¸¸ÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»ëÄ°¤¹¤ì¤Ð¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¢¥¥ß¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦53ºÐ¡Ë
¤É¤¦¤»¤³¤Ã¤Á¤Ï31Æü¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤Ë¼«Âð¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥ê¥ó¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾29ºÐ¡Ë
¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤ªÀµ·î¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»¶ºâ¤¹¤ë¤Î¡¢¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ê¥æ¥¦¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Àµ·î¤ËÂÐ¤¹¤ëºÊ¤Î¥Ü¥ä¤¤äÅÜ¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤¬·ù¤¤¤ÊºÊ¡¢¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÉ×¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ü¥ä¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤Ãµ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ºÊ¡×¤Ë¡Ä¡ÄÊÑ¿È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÅÒ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤À¤«¤é¹¥¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»°Ëæ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¡ÖÉáÃÊ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÊ¡ÂÞ¤ä½éÇä¤ê¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢Ìþ¤··Ï¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢É½¤ÈÎ¢¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤¬Âç·ù¤¤¤ÊºÊ¡×¤¬¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¬¼çºË¤¹¤ëÎø¿Í¡¦É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ªÇº¤ß¡¢¶òÃÔ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀµ·îÂç·ù¤¤ºÊ¡×³¦·¨¤Î¸ì¤ë¡¢¡Ö»ä¤¬Àµ·î¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¡×10Ï¢È¯¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍýÍ³1. »Ò¤É¤â¤¬¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤ÆÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ö4ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÇ¯»Ò¤ÎÃË»Ò¤¬¤¤¤ë²æ¤¬²È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¾²¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬ÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¡¢»ä¤Î¸É·³Ê³Æ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤¬¤Ê¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Ï¡È2É¤¤Î²ø½Ã¡É¤¬Ë½¤ì¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢»ä1¿Í¤Ç¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡£ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤²È¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÅßµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤ë1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Þ¥É¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦33ºÐ¡Ë
ÍýÍ³2. ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤É×¤ÎÂ¸ºß¤¬¥¹¥È¥ì¥¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬8Ï¢µÙ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Î´ü´Ö¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²È¤Ç¥²¡¼¥à¡£
»ä¡ÖÂçÁÝ½ü¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤è¡×¢ªÉ×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
»ä¡Ö¤ªÅ·µ¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤³¤«½é·Ø¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¢ªÉ×¡ÖÊÌ¤Ë¿ÀÊ©¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×
»ä¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¡ÂÞ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¢ªÉ×¡Ö²¶¤ÎÃëÈÓ¤Ï¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÆÂç¤´¤ß°Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ê¥«¥Û¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë
ÍýÍ³3. ÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºá°´¶¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´¨¤¤»þ´ü¤ËÂçÁÝ½ü¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¹çÍýÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÈÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤ÎÂçÁÝ½ü¡É¤È¤«¡ÈÂçÁÝ½ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿À¥°¥Ã¥º¡É¤È¤«¡¢¡ÈÂçÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É°µ¤¬¶¯¤¯¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
ÁÝ½ü¤Ï¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¡¢·ë¶ÉÂçÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢²È¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¡¢Áë¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤ë¡¢Éô²°¤Î¶ù¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤ë¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª ºá°´¶¤Ç¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥ä¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦44ºÐ¡Ë
ÍýÍ³4. ÍýµÍ¤á·Ï¥±¥ÁÉ×¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥«¥Ë¤È¤«¥¤¥¯¥é¤È¤«¡¢¹âµé¤Ê¿©ºà¤¬ÊÂ¤ÖÇ¯Ëö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£¤ªÀµ·î¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤È¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ð¥«¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Ç¯Ëö²Á³Ê¤Î¹â¤¤»þ¤ËÇã¤¦¤ó¤À¤è¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤é°Â¤¤»þ¤ËÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢É×¤Ï¤¹¤°¤ËµÑ²¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½é·Ø¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÌ¾Êª¤Î±·¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ø»²Æ»¶áÊÕ¤Î¤ªÅ¹¤ÏÃÏ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¸¶²ÁÎ¨¤¬Äã¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£²¶¡¢±ØÁ°¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÍýµÍ¤á¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÀµ·î¤Î¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤¬ÂæÌµ¤·¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥À¥À²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥È¥â¥ß¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë
ÍýÍ³5. ¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¡Ø¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Ï¤³¤ì¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì£¤¬Ç»¤¤¤·¡¢Îä¤¿¤¤¤·¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤É¤ì¤âÈùÌ¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÈ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤Ï¡Ø¾Æ¤Æù¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£
¤ª¸È¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£Àµ·îµ¤Ê¬¹â¤á¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹â¤¤¤ª¶â½Ð¤·¤ÆÇã¤¦°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë
ÍýÍ³6. µÁÉãÊì¤Ë²ñ¤¦Í«Ýµ¡Ê¤æ¤¦¤¦¤Ä¡Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢µÁÉãÊì¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í«Ýµ¤Ç¤¹¡£É×¤Î¼Â²È¤Ç¡¢µÁÉãÊì¤Î·ùÌ£¹¶·â¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ÈË»¤·¤½¤¦¤Ë´¨¤¤Âæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¡¢¡Ø¥«¥Ê¤ÏÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¡¢É×¤¬´ÖÈ´¤±¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ªÁ°¤ÎÉãÊì¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¥Ê¥¨¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë
ÍýÍ³7. »Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡ÖÉ×¤Ï3¿Í·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ3¿Í¤È¤âÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¥¤ê¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤É¤³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø½Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¡©¡Ù¡Ø¤É¤³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëµÁ»Ð¡¢µÁËå¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥¦¥Á¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤«¤é»äÎ©¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹ñÎ©¤Ê¤Î¤è¡Ù¡Ø¤¢¤é¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ÏÍ¥½¨¤Í¡£¤¦¤Á¤Ê¤ó¤«MARCH¤À¤«¤é¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ï¡Ù¤È¡¢F¥é¥ó»äÎ©Âç¤ËÄÌ¤¦Â©»Ò¤ò¸«²¼¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡£»ä¤ÏÊÌ¤ËÂ©»Ò¤ÎÂç³Ø¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤Ï1mm¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ê¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë
ÍýÍ³8. ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀµ·î¤Î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬À²¤ìÃå¤Ç¤¾¤í¤¾¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¾Î¤·¤Æ2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¸«¤ë¤Ù¤ÈÖÁÈ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤â¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¿¤Ä¤Ç´î¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÉ×¤È¤Î´¶À¤Î°ã¤¤¤Ë¤â¸¸ÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»ëÄ°¤¹¤ì¤Ð¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¢¥¥ß¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦53ºÐ¡Ë
ÍýÍ³9. Í§¿Í¤ÎSNS¤¬¥¥é¥¥éÅê¹Æ¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¥é¥¥éÅê¹Æ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ëä¤Þ¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¤¦¤¶¤¤¤Ç¤¹¡£·ù¤Ê¤é¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤È¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢SNSÃæÆÇ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤»¤³¤Ã¤Á¤Ï31Æü¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤Ë¼«Âð¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥ê¥ó¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾29ºÐ¡Ë
ÍýÍ³10. É×¤¬Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤·¤¹¤®¤Æ½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡ÖÉ×¤¬Àµ·îµ¤Ê¬¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¡£¡ØºÐËö¥»¡¼¥ë¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿·¤Çã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¡Ø²¶¤Î¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ø½éÇä¤ê¤Çµì·¿¥¹¥Þ¥Û¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤è¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÌ¯¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤òÂ³¤±¤ëÉ×¡£
¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¢12·î¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤ªÀµ·î¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»¶ºâ¤¹¤ë¤Î¡¢¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ê¥æ¥¦¥«¤µ¤ó¡¢²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Àµ·î¤ËÂÐ¤¹¤ëºÊ¤Î¥Ü¥ä¤¤äÅÜ¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤¬·ù¤¤¤ÊºÊ¡¢¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÉ×¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ü¥ä¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤Ãµ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ºÊ¡×¤Ë¡Ä¡ÄÊÑ¿È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÅÒ¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)