¥í¥·¥¢¤¬ASML¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯ÆÈ¼«¤ÎEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¤ò³«È¯³«»Ï
¡ÖEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¡×¤ÏºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÁõÃÖ¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À´ë¶È¤ÎASML¤¬Âç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬ASML¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎEUVÏª¸÷ÁõÃÖ³«È¯·×²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×²è¤Ç¤ÏASML¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¤Î³«È¯¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁõÃÖ°Ê³°¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¥Ä¡¼¥ë¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
§£ §²§à§ã§ã§Ú§Ú §ß§Ñ§á§Ú§ã§Ñ§ß§Ñ «§Õ§à§â§à§Ø§ß§Ñ§ñ §Ü§Ñ§â§ä§Ñ» §ã§à§Ù§Õ§Ñ§ß§Ú§ñ §ã§å§Ó§Ö§â§Ö§ß§ß§à§Ô§à §Ý§Ú§ä§à§Ô§â§Ñ§æ§Ñ §Õ§Ö§ê§Ö§Ó§Ý§Ö §Ú §á§â§à§ë§Ö, §é§Ö§Þ §å ASML - CNews
Russia plans EUV chipmaking tools that it says will be cheaper and easier to build than ASML's - country outlines new roadmap to smaller chips | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/russia-plans-euv-chipmaking-tools-that-it-says-will-be-cheaper-and-easier-to-build-than-asmls-country-outlines-new-roadmap-to-smaller-chips
ASML¤ÎEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ç¤Ï13.5nm¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÃ»¤¤ÇÈÄ¹¤Î»ç³°Àþ¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ï11.2nm¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤ËÃ»¤¤ÇÈÄ¹¤Î»ç³°Àþ¤ò°·¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»¤¤ÇÈÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EUVÏª¸÷ÁõÃÖ³«È¯·×²è¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡§´ðÁÃ¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤ÎÆÃÄê¡×¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡§200mm¥¦¥§¥Ï¤ò1»þ´ÖÅö¤¿¤ê60Ëç½èÍý¤Ç¤¤ë»îºîÉÊ¤ÎºîÀ®¡×¡ÖÂè3ÃÊ³¬¡§300mm¥¦¥§¥Ï¤ò1»þ´ÖÅö¤¿¤ê60Ëç½èÍý¤Ç¤¤ëÎÌ»ºÂÐ±þÉÊ¤ÎºîÀ®¡×¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏASML¤Î13.5nm¤È¤¤¤¦ÇÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¥Ä¡¼¥ë¤ä³Æ¼ï¼þÊÕÀßÈ÷¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Î¡ÖÇÈÄ¹11.2nm¤ÎEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Îºþ¿·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤ÏEUVÏª¸÷ÁõÃÖ¤Î³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTom's Hardware¤Ï¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¤â¡ÖASML¤Ê¤É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë7Ãû±ßÄ¶¤¨¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¿¶¶½¤Î¤¿¤á7Ãû±ß°Ê¾å¤ò½Ð»ñ - GIGAZINE