Êë¤é¤·¾å¼ê¤¬¡ÖÂçÁÝ½ü¤ò¤ä¤á¤¿¾ì½ê¡×3¤Ä¤È¤½¤ÎÍýÍ³¡£ÉÔÍÑÉÊÀ°Íý¤âÇ¯Ëö¤ÏÈò¤±¤ë
ÌÖ¸Í¤ä´¹µ¤ÀðÁÝ½ü¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÀöÂõ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤è¤ê¤âÁÝ½ü¤ËÅ¬¤·¤¿µ¨Àá¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¦À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÌÚÂ¼½¼»Ò¤µ¤ó¡Ê¸½ºß50Âå¡Ë¡£ÂçÁÝ½ü¤ò¤ä¤á¤¿¾ì½ê¤äÁÝ½ü¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤Î¤Û¤«Ç¯Ëö¤Ï¤¢¤¨¤ÆÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§´¨¤¤»þµ¨¤ËÌµÍý¤·¤ÆÌÖ¸Í¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤·¤Ê¤¤
Ç¯Ëö¤ËÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÖ¸Í¡£¤·¤«¤·¡¢10Ç¯Á°¤ÎÇ¯Ëö¤Ë²°³°¤Ç¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÌÖ¸ÍÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤«É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¯»Ï¤Þ¤Ç¿²¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Ç¯Ëö¤ËÌÖ¸ÍÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¯¤¹¤ëÌÖ¸ÍÁÝ½ü¤ÎÊýË¡
¸½ºß¡¢ÌÖ¸Í¤Ï·î¤Ë1²óÄøÅÙ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°ÍÑ¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¤¤Æ±ø¤ì¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¯¤Ë1²ó¡¢²ÖÊ´¤ä²«º½¤ÎÈ¯À¸¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿Çß±«Æþ¤êÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§´¹µ¤ÀðÁÝ½ü¤ÏÌý±ø¤ì¤¬Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤ÃÈ¤«¤¤µ¨Àá¤Ë
´¹µ¤ÀðÁÝ½ü¤âÂçÁÝ½ü¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤ÈÌý±ø¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯º¢¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¯¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¡¢½ÅÁâ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ´¹µ¤Àð¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò30Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë´¹µ¤ÀðÆâÉô¤ò¿¡¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤±ÃÖ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤Õ¤¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤È±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶´¨¤¤»þµ¨¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
3¡§ÇËÂ»¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÀöÂõ¤âÇ¯Ëö¤ÏÈò¤±¤ë
»ä¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÎÁë¼þ¤êÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀöÂõ¤·¤¿¤éÎö¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤±ÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÏ¤¬Çö¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¾ï¤ËÆü¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¥É¥ì¡¼¥×¥«¡¼¥Æ¥ó¤è¤ê¤âÎô²½¤¬Áá¤¯¡¢À¸ÃÏ¤¬½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤ËÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎö¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯Ëö¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÇ¼´ü¤¬Ä¹¤¯¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÇ¯±Û¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÀöÂõ¤âÌÖ¸Í¤ÎÁÝ½ü¤ÈÆ±¤¸6·î¤ÎÇß±«Æþ¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ÆÀöÂõµ¡¤Î¼å¿åÎ®¥â¡¼¥É¤ÇÀö¤¤¡Ê¢¨¡Ë¡¢·Ú¤¯Ã¦¿å¤·¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤ËÄß¤ë¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¥¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëÉ½µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡£¤ª»ý¤Á¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÀöÂõ¥¿¥°¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨ÀöÂõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Áë¤«¤é³°¤·¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¹ß¤í¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾º¹ß¥Á¥§¡¼¥ó¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉÎà¤Î¸Î¾ã¤ÎÁêÃÌ¤âÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¼«Ê¬¤ÇÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¤Íý¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯Ëö¤ÏÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤âÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉÎà¤ÎÁÝ½ü¤âÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍÑÉÊ¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤â¡¢½èÊ¬¤Ç¤¤º¤ËÇ¯¤ò±Û¤¹¶²¤ì¤â
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ÎÇã¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤È¤Æ¤âº®»¨¤·¤Þ¤¹¡£ÁÆÂç¥´¥ß¤Î¼ý½¸¤âÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â½èÊ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°áÎà¤Ï°áÂØ¤¨¤Î¤È¤¤Ë¡¢½ñÎà¤ÏÇ¯ÅÙËö¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤â¤Î¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤ËÊÒÉÕ¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤ËÅ¬¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´¨¤¯Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤ËÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë²È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß50Âå¤Î»ä¤â¡¢Ç¯Ëö¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÂçÁÝ½ü¤ò¤»¤º¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤ÎÇ¯´Ö¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£